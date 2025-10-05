Μαρούσι - Ολυμπιακός, Νιλικίνα: Τι έκανε στο ντεμπούτο του
Ο Φρανκ Νιλίκία έκανε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, με το πρώτο δείγμα γραφής του Γάλλου να είναι άκρως θετικό!
Ο Φρανκ Νιλικίνα ήταν εξαιρετικός στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, δίνοντας εξαιρετικά πρώτα δείγματα γραφής με τους Ερυθρόλευκους.
Συγκεκριμένα, ο Φρανκ Νιλικίνα αγωνίστηκε για 20:03 στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Μαρούσι έχοντας 12 πόντους με 5/11 εντός παιδιάς (3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 φάουλ, συγκεντρώνοντας 13 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Οι καλύτερες στιγμές του Φρανκ Νιλικίνα στο Μαρούσι - Ολυμπιακός:
@Photo credits: INTIME
