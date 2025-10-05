Stoiximan GBL: Η βαθμολογία πριν το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό
- Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:
- Η Βαθμολογία:
- Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Με δύο αναμετρήσεις το μεσημέρι της Κυριακής (5/10) ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από το Μαρούσι, έχοντας επικρατήσει με 100-81, στο ντεμπούτο του Φρανκ Νιλικίνα.
Λίγη ώρα αργότερα, στο Telekom Center Athens, ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 93-83. Με αυτόν τον τρόπο, την πρώτη θέση στην κατάταξη την καταλαμβάνει το Περιστέρι, στη δεύτερη είναι ο Ολυμπιακός και πέμπτος ο Παναθηναϊκός. Ρεπό είχε η Μύκονος.
Την Κυριακή (12/10) ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, με το τζάμπολ στις 19:00.
Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:
Σάββατο (4/10)
Κολοσσός Ρόδου - ΑΕΚ 85-87
Καρδίτσα - Άρης 91-77
Ηρακλής - Προμηθέας 90-79
Πανιώνιος - Περιστέρι 61-87
Κυριακή (5/10)
Μαρούσι - Ολυμπιακός 81-100
Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 93-83
*Ρεπό: Μύκονος
Η Βαθμολογία:
- Περιστέρι 1-0
- Ολυμπιακός 1-0
- Καρδίτσα 1-0
- Ηρακλής 1-0
- Παναθηναϊκός 1-0
- ΑΕΚ 1-0
- Κολοσσός Ρόδου 0-1
- ΠΑΟΚ 0-1
- Προμηθέας Πατρών 0-1
- Άρης 0-1
- Μαρούσι 0-1
- Πανιώνιος 0-1
- Μύκονος 0-0
Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Σάββατο (11/10)
- Άρης - Κολοσσός (16:00)
- Προμηθέας - Μαρούσι (19:00)
- ΠΑΟΚ - Ηρακλής (19:00)
Κυριακή (12/10)
- ΑΕΚ - Πανιώνιος (13:00)
- Περιστέρι-Μύκονος (16:00)
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (19:00)
*Ρεπό: Καρδίτσα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.