Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογική κατάταξη της Stoiximan GBL, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής.

Με δύο αναμετρήσεις το μεσημέρι της Κυριακής (5/10) ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από το Μαρούσι, έχοντας επικρατήσει με 100-81, στο ντεμπούτο του Φρανκ Νιλικίνα.

Λίγη ώρα αργότερα, στο Telekom Center Athens, ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 93-83. Με αυτόν τον τρόπο, την πρώτη θέση στην κατάταξη την καταλαμβάνει το Περιστέρι, στη δεύτερη είναι ο Ολυμπιακός και πέμπτος ο Παναθηναϊκός. Ρεπό είχε η Μύκονος.

Την Κυριακή (12/10) ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, με το τζάμπολ στις 19:00.

Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο (4/10)

Κολοσσός Ρόδου - ΑΕΚ 85-87

Καρδίτσα - Άρης 91-77

Ηρακλής - Προμηθέας 90-79

Πανιώνιος - Περιστέρι 61-87

Κυριακή (5/10)

Μαρούσι - Ολυμπιακός 81-100

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 93-83

*Ρεπό: Μύκονος

Η Βαθμολογία:

Περιστέρι 1-0 Ολυμπιακός 1-0 Καρδίτσα 1-0 Ηρακλής 1-0 Παναθηναϊκός 1-0 ΑΕΚ 1-0 Κολοσσός Ρόδου 0-1 ΠΑΟΚ 0-1 Προμηθέας Πατρών 0-1 Άρης 0-1 Μαρούσι 0-1 Πανιώνιος 0-1 Μύκονος 0-0

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Σάββατο (11/10)

Άρης - Κολοσσός (16:00)

Προμηθέας - Μαρούσι (19:00)

ΠΑΟΚ - Ηρακλής (19:00)

Κυριακή (12/10)

ΑΕΚ - Πανιώνιος (13:00)

Περιστέρι-Μύκονος (16:00)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (19:00)

*Ρεπό: Καρδίτσα