Κολοσσός - ΑΕΚ: Εμφατικό κάρφωμα του Σίλβα στο καλάθι του Κολοσσού
Ο Κρις Σίλβα μας χάρισε μια σπουδαία φάση στο Κολοσσός - ΑΕΚ, με τον σέντερ της Ένωσης να καρφώνει εμφατικά.
Μια σπουδαία φάση μας χάρισε στο Κολοσσός - ΑΕΚ ο Κρις Σίλβα.
Ο Γκαμπονέζος σέντερ της ΑΕΚ πάτησε δυναμικά και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι του Κολοσσού, δείχνοντας έτσι τα σπουδαία αθλητικά του προσόντα.
Το εμφατικό κάρφωμα του Κρις Σίλβα στο Κολοσσός - ΑΕΚ:
