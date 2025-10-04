Λιμνιάτης: «Είναι δική μου η ευθύνη και την αναλαμβάνω»

Ο Γιώργος Λιμνιάτης υποστήριξε ότι η ατομική άμυνα ήταν το στοιχείο που έκρινε το παιχνίδι στο Ιβανώφειο και ο προπονητής του Προμηθέα ανέλαβε την ευθύνη υποστηρίζοντας ότι δεν κατάφερε να πείσει τους παίκτες του για τη σημασία του αγώνα αλλά και τις απαιτήσεις του.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Γιώργος Λιμνιάτης υποστήριξε ότι… «είναι ξεκάθαρη η εικόνα του αγώνα τον οποίον άξιζε να νικήσει ο Ηρακλής. Από την πλευρά μας, δεν υπήρξε η άμυνά μας στο ένας εναντίον ενός. Αφήσαμε τον Φόρμαν και τον Μωραίτη να μας περνούν, να σκοράρουν και να δημιουργούν. Το προσωπικό κομμάτι, η μάχη του ένας εναντίον ενός καθόρισε την τύχη του αγώνα. Θεωρητικά είχαμε προετοιμαστεί γι’ αυτό αλλά το 90 παθητικό τα λέει όλα», είπε και συμπλήρωσε.

«Όταν τελειώνει ο αντίπαλος με 65% στο δίποντο και 45% στο τρίποντο, δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε. Είναι ξεκάθαρα δική μου ευθύνη γιατί δεν κατάφερα να πείσω τους παίκτες για την προσέγγιση του αντιπάλου και την έδρα στην οποία παίξαμε. Είναι δική μου η ευθύνη και την αναλαμβάνω».