Αλήθειες & ψέματα για Μόντε Μόρις και μάχες αιωνίων στη Euroleague στο σημερινό Gazz Floor by Novibet ft. Hoopfellas
Το Gazz Floor by Novibet επιστρέφει με πολύ μπάσκετ και με φουλ αναλύσεις για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό!
Οι Αντώνης Καλκαβούρας, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Χριστίνα Κατσαμούρη και φυσικά ο Ιωάννης Παπαπέτρου θα είναι μαζί στο στούντιο, ενώ μαζί τους για το πολύτιμο σχόλιό του θα είναι και ο Hoopfellas για τον Μόντα Μόρις, τον οποίο γνωρίζει σαν την... παλάμη του.
Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης παραθέτει όλο το ρεπορτάζ της κίνησης των ερυθρόλευκων, λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για Βαρκελώνη και ο Γιώργος Κούβαρης μας βάζει σε... κλίμα αγώνα για το Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός.
Ο Βασίλης Βλαχόπουλος σχολιάζει το ματς του Άρη με την Βενέτσια, ενώ ο Γιάννης Πάλλας θα είναι μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ σχετικά με τον ΠΑΟΚ και την... τρέλα με Μυστακίδη.
Φυσικά δεν λείπει το ψαλτήρι του Νίκου Παπαδογιάννη!
Ραντεβού στις 16:15 στο κανάλι του Gazzetta!
