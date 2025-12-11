Αλήθειες & ψέματα για Μόντε Μόρις και μάχες αιωνίων στη Euroleague στο σημερινό Gazz Floor by Novibet ft. Hoopfellas

Το σημερινό Gazz Floor by Novibet δεν χάνεται! Ο Hoopfellas, ως ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για να αναλύσει τον Μόντε Μόρις, θα ρίξει φως στο νέο «χτύπημα» του Ολυμπιακού! Οι εξελίξεις στους αιωνίους πριν τις μάχες τους, ο Μυστακίδης κι ο Άρης από τον Βλαχόπουλο!

Το Gazz Floor by Novibet επιστρέφει με πολύ μπάσκετ και με φουλ αναλύσεις για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό!

Οι Αντώνης Καλκαβούρας, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Χριστίνα Κατσαμούρη και φυσικά ο Ιωάννης Παπαπέτρου θα είναι μαζί στο στούντιο, ενώ μαζί τους για το πολύτιμο σχόλιό του θα είναι και ο Hoopfellas για τον Μόντα Μόρις, τον οποίο γνωρίζει σαν την... παλάμη του.

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης παραθέτει όλο το ρεπορτάζ της κίνησης των ερυθρόλευκων, λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για Βαρκελώνη και ο Γιώργος Κούβαρης μας βάζει σε... κλίμα αγώνα για το Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός.

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος σχολιάζει το ματς του Άρη με την Βενέτσια, ενώ ο Γιάννης Πάλλας θα είναι μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ σχετικά με τον ΠΑΟΚ και την... τρέλα με Μυστακίδη.

Φυσικά δεν λείπει το ψαλτήρι του Νίκου Παπαδογιάννη!

Ραντεβού στις 16:15 στο κανάλι του Gazzetta!