Παπαπέτρου για Ομπράντοβιτς στο Gazz Floor by Novibet: «Είναι το κορυφαίο μπασκετικό μυαλό, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό!»

Στο χθεσινό (25/11) Gazz Floor by Novibet, o Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, πριν γίνει γνωστή η παραίτησή του από τον πάγκο της Παρτίζαν.

Στο χθεσινό (25/11) Gazz Floor by Novibet με τους Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη, Ευτυχία Οικονομίδου και Ιωάννη Παπαπέτρου για όλα τα νέα πριν το ματς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Παρτίζαν στο Telekom Center Athens για τη Εuroleague, έγινε λόγος για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την πορεία της σέρβικης ομάδας.

Μετά την ήττα στην αναμέτρηση από τους «πράσινους» το ποτήρι ξεχείλισε για τον Ζοτς που υπέβαλλε την παραίτησή του, αν και μέχρι στιγμής τίποτε δεν πρέπει να θεωρηθεί σίγουρο, καθώς η διοίκηση θα καθίσει στο τραπέζι να ξανασυζητήσει με τον 65χρονο τεχνικό. Όλα συγκλίνουνv ωστόσο, στο ότι μετά από τεσσεράμισι χρόνια παρουσίας, η Παρτίζαν οδεύει προς αλλαγή σελίδας και σε άνοιγμα ενός νέου κύκλου.

Στην εκπομπή του Gazzetta, o Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή με τον οποίο συνεργάστηκε στην Παρτίζαν.

Αναλυτικά

«Ο Ομπράντοβιτς είναι ο κορυφαίος προπονητής και το έχει αποδείξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρονιά είναι επιτυχία ή ότι δεν συνεχίζει να κρίνεται καθημερινά. Και τα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί; Δεν έχει βρει τον τρόπο; Μερικοί λένε ότι το μπάσκετ έχει προχωρήσει, έχει αλλάξει; Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό, αλλά ο προπονητής οφείλει να προσαρμόζεται και αυτή η προσαρμογή δεν έχει φανεί μες στο γήπεδο, σε αποτελέσματα. Γι' αυτό εμείς καθόμαστε εδώ και λέμε ότι η Παρτίζαν είναι σε ένα δύσκολο σημείο κι έχει χάσει πολλά παιχνίδια. Αλλά ότι είναι το κορυφαίο μπασκετικό μυαλό (σ.σ. ο Ομπράντοβιτς), δεν υπάρχει αμφιβολία».