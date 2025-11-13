Παπαπέτρου για Έβανς στο Gazz Floor by Novibet: «Μου θύμισε τον τραυματισμό του Λεσόρ, αλλά είναι ακόμα χειρότερο για τον Κίναν»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τις σκέψεις του γύρω από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Στη σκιά του νέου σοκ με τον Κίναν Εβανς, το Gazz Floor by Novibet αναδεικνύει όλα τα ζητήματα που προκύπτουν απ' αυτήν την πολύ άσχημη είδηση.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ανέλυσε στον αέρα της εκπομπής του Gazzetta τις σκέψεις σου και το πώς βίσωσε τον τραυματισμό του γκαρντ του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά

«Ο τραυματισμός του Έβανς που θύμισε την περσινή στιγμή του τραυματισμού του Λεσόρ, αλλά για τον Κίναν είναι ακόμα χειρότερο γιατί έκανε αγώνα δρόμου να επιστρέψει. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι. Η κακιά στιγμή καμιά φορά είναι πολύ σκληρή. Μακάρι να μπορέσει να επιστρέψει δυνατός. Μόλις αντιλήφθηκα τι συνεβη δεν ήθελα να συνεχίσω να βλέπω το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Είχα στεναχωρηθεί πολύ γιατί δεν είναι ένας απλός τραυματισμός. Κάθε τραυματισμός κρατάει ένα κομμάτι σου, ειδικά για ένα παιδί που δέχεται αλλεπάλληλα τα χτυπήματα».