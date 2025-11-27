Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας με τις εκπομπές του Gazzetta και τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Στις 14:00, οι Galacitcos σχολιάζουν όλα τα δεδομένα πριν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων και αμέσως μετά, το Gazz Floor by Novibet έρχεται με όλο το ρεπορτάζ από τη 13η αγωνιστική της Euroleague και την πρεμιέρα της Εθνικής στα προκριματικά του Mundobasket 2027.

Στις 19:45, Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην Τούμπα σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 3. Ακολουθεί το Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς στις 22:00 στο ΟΑΚΑ, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4. Τέλος, η ΑΕΚ θα τίθεται αντιμέτωπη με τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» την ίδια ώρα, με τον αγώνα να είναι live στπ Cosmote Sport 5.

Στο μπάσκετ, η Ελλάδα ξεκινά την πορεία της στα προκριματικά του Μundobasket 2027 αντιμετωπίζοντας τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο». Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να ξεκινήσει με το δεξί στον 2ο όμιλο, με το ματς να αρχίσει στις 18:30 και να μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ημέρας, η Πόρτο αντιμετωπίζει τη Νις στο Εuropa League (19:45, Cosmote Sport 6), η Ρόμα τη Μίντιλαντ (19:45, Cosmote Sport 7), η Νότιγχαμ τη Μάλμε (22:00, Cosmote Sport 6) και στο Conference League, η Μπέτις υποδέχεται την Ουτρέχτη (22:00, Cosmote Sport 9).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας