Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη Euroleague.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (31/10) ξεκινά με τους Galacticos που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για να αναλύσουν όλες τις εξελίξεις στη Stoiximan Super League.

Ο Κώστας Ψάρρας μαζί με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων, με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο να συνδέονται απευθείας από Θεσσαλονίκη.

Διαβολοβδομάδα στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να φιλιοξενείται από τη Μονακό στις 20:00 και την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports 4. Αργότερα, στις 21:15, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime.

Μετά τα ματς των δύο ελληνικών ομάδων δείτε όλο το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor powered by Novibet, στις 23:15 με τους Ιωάννη Παπαπέτρου, Δημήτρη Κωνσταντινίδη, Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη και Χριστίνα Κατσαμούρη.

Η ποδοσφαιρική δράση της ημέρας ολοκληρώνεται με το παιχνίδι ανάμεσα στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη απέναντι στην Αλβέρκα για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας (22:15, Cosmote Sport 2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας