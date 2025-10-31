Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη Euroleague, οι Galacticos και το Gazz Floor
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (31/10) ξεκινά με τους Galacticos που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για να αναλύσουν όλες τις εξελίξεις στη Stoiximan Super League.
Ο Κώστας Ψάρρας μαζί με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων, με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο να συνδέονται απευθείας από Θεσσαλονίκη.
Διαβολοβδομάδα στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να φιλιοξενείται από τη Μονακό στις 20:00 και την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports 4. Αργότερα, στις 21:15, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime.
Μετά τα ματς των δύο ελληνικών ομάδων δείτε όλο το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor powered by Novibet, στις 23:15 με τους Ιωάννη Παπαπέτρου, Δημήτρη Κωνσταντινίδη, Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη και Χριστίνα Κατσαμούρη.
Η ποδοσφαιρική δράση της ημέρας ολοκληρώνεται με το παιχνίδι ανάμεσα στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη απέναντι στην Αλβέρκα για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας (22:15, Cosmote Sport 2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Μονακό - Παναθηναϊκός (20:00, Nova Sports 4)
- Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Nova Sports prime)
- Παρτίζαν - Μπαρτσελόνα (21:30, Nova Sports 6)
- Σπόρτινγκ - Αλβέρκα (22:15, Cosmote Sport 2)
- Gazz Floor powered by Novibet (23:15, Gazzetta Youtube)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.