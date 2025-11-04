Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας με το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν, τις εκπομπές του Gazzetta και τις υπόλοιπες μάχες στο Champions League.

Το Champions League επιστρέφει σήμερα (4/11) με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον μιάς και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί στο Φάληρο την Αϊντχόφεν (22:00). Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει μόνο νίκη απέναντι στους Ολλανδούς, με τη σέντρα της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, σε μετάδοση από το Cosmote Sport 2. Nωρίτερα (17:00) οι Νέοι των Ερυθρολεύκων θα αντιμετωπίσουν την PSV για το Youth League (Cosmote Sport 2).

Πριν το μεγάλο παιχνίδι, δείτε όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τη Stoiximan Super League στους Galacticos του Gazzetta. Ο Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν τα τελευταία νέα των ελληνικών ομάδων, μαζί με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Αργότερα, ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet στις 16:15 για όλα τα νέα πριν ξεκινήσει η 9η αγωνιστική της Euroleague. Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Ευτυχία Οικονομίδου σχολιάζουν τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Στην παρέα τους, ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

Σπουδαίες αναμετρήσεις στο Champions League περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ημέρας με την Άρσεναλ να αντιμετωπίζει τη Σλάβια Πράγας στις 19:45 (Cosmote Sport 5) και η Νάπολι την Άιντραχτ Φρανκφούρτης την ίδια ώρα (Cosmote Sport 3). Στις 22:00, Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου (Cosmote Sport 5) και Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης (Cosmote Sport 3).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας