Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και το ματς του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (7/11) ξεκινά με τους Galacticos που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για να αναλύσουν όλες τις εξελίξεις μετά τις ευρωπαϊκές μάχες της Πέμπτης.

Η Έλενα Παπαδοπούλου μαζί με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων, με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο να συνδέονται απευθείας από Θεσσαλονίκη.

Η δράση επικεντρώνεται στη Euroleague, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Παρτίζαν, με στόχο να πάρει μια ακόμη νίκη στο θεσμό. Ο αγώνας της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα θα κάνει τζάμπολ στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Μετά τον αγώνα των «ερυθρόλευκων» δείτε όλο το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor powered by Novibet, στις 23:15 με τους Ιωάννη Παπαπέτρου, Δημήτρη Κωνσταντινίδη, Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη και Χριστίνα Κατσαμούρη.

Από εκεί και πέρα, εξίσου ενδιαφέρον έχει και το μπασκετικό Clasico της Euroleague, με την Μπαρτσελόνα να φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:30, Novasports 4), ενώ την ίδια ώρα στο ποδόσφαιρο και τη Bundesliga, υπάρχει το ματς της Βέρντερ Βρέμης με την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (Novasports 3).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας