Η Ευτυχία Οικονομίδου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις του Παναθηναϊκού, αλλά και για το γεγονός ότι βρίσκεται σε άμεση αναζήτηση σέντερ όσο ακόμα η κατάσταση του Ματίας Λεσόρ δεν είναι ξεκαθαρισμένη.

Η Ευτυχία Οικονομίδου μεταφέροντας το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στο Gazz Floor by Novibet, μίλησε για την ανάγκη των «πράσινων» να φέρουν στην ομάδα έναν σέντερ πρώτης κλάσης, καθώς δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για άλλη αναμονή, δεδομένου και του θολού τοπίου γύρω από την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από τις δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και φαινομενική στήριξη στον Κέντρικ Ναν, αλλά και το «άδειασμα» στον Τι Τζέι Σορτς. Τι συμβαίνει με τον σέντερ που ψάχνει; Το τριφύλλι έχει σκοπό να ξοδέψει χρήματα για να φέρει έναν πρωτοκλασσάτο παίκτη.

Αναλυτικά

«Ο Εργκίν Άταμαν είπε ότι δεν είναι ξεκάθαρη η κατάσταση του Λεσόρ σχετικά με το πότε θα επιστρέψει. Πριν λίγο διάστημα ο κόουτς είχε βγει με αυτοπεποίθηση και είχε δηλώσει πως ο Λεσόρ σε λίγες εβδομάδες θα είναι διαθέσιμος κι εμείς είχαμε υπολογίσει γύρω στα μέσα με τέλη Νοεμβρίου να γίνει αυτό. Από χθες το τοπίο είναι λίγο θολό. Το θέμα είναι πως έδειξε πως ούτε εκείνος γνωρίζει ακριβώς και τοποθετείται δημόσια ίσως για να επισπεύσει τις διαδικασίες για τον σέντερ, καθώς αυτή τη συζήτηση την άνοιξε και ο ίδιος. Χάνοντας τον Χολμς και τον Γιούρτσεβεν, ουσιαστικά επιστρέφουμε σε όσα λέγαμε στην αρχή, ότι ο Παναθηναϊκός καίγεται αυτή τη στιγμή για να πάρει ένα καλό πεντάρι, γιατί δεν μπορεί να να περιμένει τον Λεσόρ. Η κλάση του είναι αδιαμφισβήτητη, όμως δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση ακριβώς θα είναι όταν επιστρέψει και τι χρόνο θα χρειαστεί να προσαρμοστεί και αν θα είναι ξανά στο ίδιο επίπεδο που ήταν μέχρι τον τραυματισμό του πέρυσι».