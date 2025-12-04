Στο Gazz Floor by Novibet έγινε εκτενής ανάλυση αναφορικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το μέλλον του στους Μπακς, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να σχολιάζει τα δεδομένα.

Μεταξύ άλλων, ο Ιωάννης Παπαπέτρου τόνισε ότι θεωρεί πως ο Γιάννης δεν θα φύγει από τους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να δει τον άλλοτε συμπαίκτη του με την φανελα των Λος Άντζελες Λέικερς.