Παπαπέτρου για Γιάννη: «Πιστεύω δεν θα φύγει, θα τον ήθελα στους Λέικερς»
Στο Gazz Floor by Novibet έγινε εκτενής ανάλυση αναφορικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το μέλλον του στους Μπακς, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να σχολιάζει τα δεδομένα.
Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν βασικό θέμα στο ξεκίνημα του Gazz Floor by Novibet, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να σχολιάζει τα δεδομένα για τον Έλληνα σταρ.
Μεταξύ άλλων, ο Ιωάννης Παπαπέτρου τόνισε ότι θεωρεί πως ο Γιάννης δεν θα φύγει από τους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να δει τον άλλοτε συμπαίκτη του με την φανελα των Λος Άντζελες Λέικερς.
