Κούβαρης στο Gazz Floor by Novibet: «Γι' αυτό αποκτήθηκε ο Φαρίντ, τι γίνεται με την απόκτηση δεύτερου ψηλού»

Ο Γιώργος Κούβαρης έδωσε στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet το update όσον αφορά την απόκτηση ενός ακόμα ψηλού από τον Παναθηναϊκό ενώ στάθηκε και στον Κένεθ Φαρίντ.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα για την 10η αγωνιστική της Euroleague μεταξύ Παρί - Παναθηναϊκού, ο ρεπόρτερ του Gazzetta για τα θέμα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, Γιώργος Κούβαρης στάθηκε μεταξύ άλλων στο κίνητρο του Κένεθ Φαρίντ και τους λόγους για τους οποίους αποκτήθηκε από τους «πράσινους».

Ανέλυσε τα όσα έχει κάνει στην καριέρα του ο Αμερικανός σέντερ, τόσο στο NBA όσο και στην μετέπειτα καριέρα του, ενώ αναφέρθηκε και στους τραυματίες του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα έδωσε το χρονοδιάγραμμα αναφορικά με το πότε αναμένεται να επιστρέψουν οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ρισόν Χολμς στην ενεργό δράση και εξήγησε το πώς επηρεάζουν την αναζήτηση για έναν ακόμα σέντερ.

Ο Τσαρλς Μπάσεϊ, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξακολουθεί να αποτελεί τον νούμερο «1» στόχο του «τριφυλλιού» αλλά υπογράμμισε ότι προτεραιότητα του 25χρονου Αμερικανού σέντερ παραμένει το NBA. Αν και οι «πράσινοι» έχουν την ευχέρεια να περιμένουν τις εξελίξεις ώστε να πραγματοποιήσουν το δυναμικό τους μπάσιμο ώστε να τον αποκτήσουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρακολουθούν και περιπτώσεις και άλλων παικτών.