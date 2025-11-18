Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Λευκορωσία - Ελλάδα
Πλούσιο σε ποδοσφαιρική δράση το πρόγραμμα των αθλτικών μεταδόσεων της ημέρας (18/11), με τα προκριματικά για το Μουντιάλ 2026 να συνεχίζονται.
Στις 14:00, οι Galacticos υποδέχονται τον Κώστα Καραπαπά σε μία αποκλειστική συνέντευξη εφ'όλης της ύλης. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης στο στούντιο του Gazzetta, μαζί τους από τη Θεσσαλονίκη ο Σταύρος Σουντουλίδης και ο Βασίλης Βλαχόπουλος.
Αμέσως μετά, στις 16:15, ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet με τους Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη και Ευτυχία Οικονομίδου. Στην παρέα τους και ο Ιωάννης Παπαπέτρου για να σχολιάσει όλο το ρεπορτάζ πριν τη 12η αγωνιστική της Euroleague.
Στις 19:30, η εθνική ομάδα γυναικών της Δανίας στο μπάσκετ φιλοξενεί την Εθνική Ελλάδος, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Eurobasket 2027 (ΕΡΤ2) και την ίδια ώρα, η Χαϊδεβέργη υποδέχεται τον Προμηθέα για το Basketball Champions League (Cosmote Sport 4).
Από τις σημερινές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις ξεχωρίζει αυτή ανάμεσα σε Ελλάδα και Λευκορωσία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην Ουγγαρία και ψάχνει μία ακόμα νίκη γοήτρου στα προκριματκά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Σέντρα στις 21:45, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από τον Alpha.
Την ίδια ώρα, η Δανία θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σκωτία (Nova Sports 2), η Ισπανία με την Τουρκία (Nova Sports 1), η Σουηδία με τη Σλοβενία (Nova Sports 3) και το Βέλγιο με το Λιχτενστάιν (Nova Sports 5).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Gazz Floor by Novibet (16:15, Gazzetta Youtube)
- Δανία - Ελλάδα (19:30, ΕΡΤ2)
- Λευκορωσία - Ελλάδα (21:45, Alpha)
- Ισπανία - Τουρκία (21:45, Nova Sports 1)
- Σκωτία - Δανία (21:45, Nova Sports 2)
- Σουηδία - Σλοβενία (21:45, Nova Sports 3)
- Βέλγιο - Λιχτενστάιν (21:45, Nova Sports 5)
