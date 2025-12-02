Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και την αναμέτρηση Βόλος - Αιγάλεω για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

Το Κύπελλο Ελλάδος επιστρέφει, με την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της League Phase να ανοίγει με το παιχνίδι ανάμεσα σε Βόλο και Αιγάλεω στο Πανθεσσαλικό. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 και το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1.

Νωρίτερα (15:00), οι Galacticos powered by Interwetten έρχονται στο στούντιο του Gazzetta για να αναλύσουν όλες τις εξελίξεις πριν τις αυριανές αναμετρήσεις (3/12) για το Κύπέλλο. Αμέσως μετά (16:15), ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet με όλο το ρεπορτάζ από τη δεύτερη σερί νίκη της Εθνικής του Βασίλη Σπανούλη στα προκριματικά του Mundobasket 2027.

Στα ξένα πρωταθλήματα, στις 21:30 η Φούλαμ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι για τη 14η αγωνιστική της Premier League (21:30) με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Την ίδια ώρα, Μπόρνμουθ - Έβερτον (Nova Sports 2), ενώ στις 22:15, η Νιουκαστλ φιλοξενεί την Τότεναμ (Nova Sports Premier League).

Στην Ισπανία, σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης στις 22:00, το οποίο μπορείτε να δείτε στο Νova Sports 1, ενώ στην Ιταλία, η Γιουβέντους υποδέχεται την Ουντινέζε για το Coppa Italia (22:00, Nova Sports start)

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας