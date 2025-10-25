Hoopfellas στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Παναθηναϊκός βγήκε με νοοτροπία ασθενή, ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμος πνευματικά»

Ο Hoopfellas, όπως κάθε Παρασκευή, βρέθηκε στο Gazz Floor by Novibet, δίνοντας το πολύτιμο σχόλιό του για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ο Hoopfellas σχολίασε στο Gazz Floor την εικόνα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού σε Μπολόνια και Μόναχο.

Από τη μια τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει την σκληράδα με την οποία έπαιξε η Βίρτους.

Από την άλλη,, ανέφερε πως ο Ολυμπαικός ήταν απολύτως έτοιμος να αντιμετωπίσει τα... λίγα που μπορεί να κάνει η Μπάγερν στο γήπεδο και έτσι καθάρισε από νωρίς τη νίκη.