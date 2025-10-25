Hoopfellas στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Παναθηναϊκός βγήκε με νοοτροπία ασθενή, ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμος πνευματικά»
Ο Hoopfellas, όπως κάθε Παρασκευή, βρέθηκε στο Gazz Floor by Novibet, δίνοντας το πολύτιμο σχόλιό του για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Ο Hoopfellas σχολίασε στο Gazz Floor την εικόνα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού σε Μπολόνια και Μόναχο.
- Ο Νίκος Ψέλνει: «Πότε θα κατέβει από το συννεφάκι του ο Παναθηναϊκός, γιατί χρειάζεται γκαρντ ο Ολυμπιακός;»
- Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε στο πνεύμα του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός είναι πειστικός»
Από τη μια τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει την σκληράδα με την οποία έπαιξε η Βίρτους.
Από την άλλη,, ανέφερε πως ο Ολυμπαικός ήταν απολύτως έτοιμος να αντιμετωπίσει τα... λίγα που μπορεί να κάνει η Μπάγερν στο γήπεδο και έτσι καθάρισε από νωρίς τη νίκη.
