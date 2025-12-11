Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων και το Αρμάνι - Παναθηναϊκός.

Πλούσιο σε δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ η σημερινή ημέρα (11/12) με τις ελληνικές ομάδες να συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πριν τη σέντρα των παιχνιδιών του Εuropa League και Conference League, οι Galacticos powered by Interwetten μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και τις πιθανές ενδεκάδες από το στούντιο του Gazzetta. Αμέσως μετά ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet (16:15) για όλα τα νεότερα πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο.

Η Λουντογκόρετς υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 19:45 σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 3, ενώ την ίδια ώρα η Σάμσουνσπορ φιλοξενεί την ΑΕΚ (Cosmote Sport 4). Παναθηναϊκός και Βικτόρια Πλζεν θα τεθούν αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ στις 22:00 με τον αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 και του Cosmote Sport 5.

Στο μπάσκετ και τη Euroleague, η Αρμάνι Μιλανο θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 21:30, με την αναμέτρηση να είναι live στο Νοva Sports prime.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας