Ντόρσεϊ στο Gazz Floor by Novibet: «Δεν κατάλαβα πως είχα βάλει 30 - Προσεύχομαι για τον Έβανς»

Ο Τάιλερ Ντόρσεί μίλησε στην εκπομπή του Gazzetta, Gazz Floor by Novibet, για τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, αλλά και για το δικό του δυναμικό comeback στην ομάδα.

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Ζάλγκιρις με 95-78 για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Τα πάντα όμως πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, με όλο το ΣΕΦ να παγώνει από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που αποχώρησε από το παρκέ φωνάζοντας «no way» μόλις δύο λεπτά και ένα δευτερόλεπτο από την είσοδό του.

Οι συμπαίκτες του έμειναν άφωνοι όταν είδαν τον Αμερικανό γκαρντ να σωριάζεται στο παρκέ και να βλέπει ξανά την ατυχία να του χτυπά την πόρτα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για τον Αμερικανό γκαρντ που υπέστη για δεύτερη φορά στην καριέρα του ρήξη του αριστερού αχιλλείου τένοντα.

Το παιχνίδι πέρασε σε δεύτερη μοίρα, ωστόσο, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν εκείνος που ξεχώρισε με 30 πόντους, 5/9 τρίποντα και 2 ριμπάουντ. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού μίλησε στην κάμερα του Gazz Floor by Novibet για την αναμέτρηση.

Αναλυτικά

- Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις για το παιχνίδι, αλλά ποιο ήταν το «κλειδί» για αυτή τη μεγάλη νίκη;

«Ξεκινήσαμε πατώντας το γκάζι και συνεχίσαμε έτσι. Παίξαμε καλή άμυνα, βγήκαμε στο τρανζίσιον, πήραμε εύκολους πόντους και δεν σταματήσαμε. Συνήθως καμιά φορά χαλαρώνουμε και οι αντίπαλοι επιστρέφουν, αλλά απόψε δεν το επιτρέψαμε αυτό. Πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή τη φόρα μέσα στην εβδομάδα.»

- Πόσο δύσκολο ήταν να μείνετε συγκεντρωμένοι μετά απ’ ό,τι συνέβη με τον Κέναν;

«Είναι δύσκολο, γιατί είναι πολύ σκληρό να βλέπεις έναν συμπαίκτη να περνάει τόσο στρες, πόνο και τραυματισμούς, ειδικά όταν είναι τόσο καλός παίκτης. Έστειλα μια προσευχή. Προσεύχομαι στον Θεό να του δώσει ηρεμία και δύναμη, να τον προστατέψει, γιατί θα το χρειαστεί. Και θα χρειαστεί όλους μας να τον στηρίζουμε με θετική ενέργεια, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Εύχομαι να μην είναι κάτι σοβαρό.»

- Μίλησέ μας λίγο για σένα. Κατάλαβες ότι είχες φτάσει στους 30 πόντους όταν σε αντικατέστησαν;

«Όχι.»

- Ρωτάω γιατί το ρεκόρ σου είναι 32.

«Δεν κοιτάω τους αριθμούς. Είμαι τόσο συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Συνεχίζω απλώς. Δεν αφήνω τους αριθμούς να με επηρεάζουν, γιατί μπορούν να σου αποσπάσουν την προσοχή. Παίζω ελεύθερα, με ένστικτο. Δεν μπορώ να σκέφτομαι αυτά.»

- Παρ’ όλα αυτά, άκουσες τον κόσμο να φωνάζει το όνομά σου.

«Φυσικά! Αυτή η αγάπη και η θετική ενέργεια είναι υπέροχη. Υπάρχει τόση αρνητικότητα στα social media, οπότε όταν παίρνεις αγάπη από κοντά, είναι απίστευτο. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και να κάνω τους φιλάθλους χαρούμενους κάθε βράδυ.»

- Με τέτοιες εμφανίσεις και τέτοιες νίκες, όλοι περιμένουν να πάτε μέχρι τέλους, να κατακτήσετε το τρόπαιο. Είναι νωρίς, αλλά ποια είναι η σκέψη σου, στην τρίτη σου χρονιά στον Ολυμπιακό;

«Δεν μπορείς να μιλάς για αυτά τον Νοέμβριο. Δεν μπορείς να παραλείπεις τη διαδικασία. Όλοι θέλουν να φτάσουν κατευθείαν στο Final Four, αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο. Εμείς επικεντρωνόμαστε στη δουλειά, στην καθημερινότητα. Αυτή η διαδικασία είναι πιο σημαντική για έναν παίκτη απ’ το να σκέφτεται μόνο το τέλος. Ξέρω ότι οι φίλαθλοι και όλοι θέλουν να μιλάνε για το μεγάλο έπαθλο, αλλά εμείς δεν μπορούμε να επικεντρωνόμαστε σε αυτό.»

- Άρα να περιμένουμε κι άλλες 30άρες από σένα;

«Ναι. Δεν έχει σημασία, όμως, αρκεί να κερδίζουμε. Αυτό είναι που μετράει. Έχουμε μια σημαντική εβδομάδα μπροστά μας, όπου μπορούμε να πάρουμε διαφορές στη βαθμολογία. Όπως κι αν είναι το παιχνίδι – άσχημο ή όμορφο επιθετικά – πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο να νικάμε.»