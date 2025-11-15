Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο Gazz Floor by Novibet, με τον Σέρβο να τονίζει ότι η εμφάνιση στο Μιλάνο ήταν κακή και πως ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει την ατυχία του Έβανς ως δικαιολογία.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε με σκληρά λόγια για την εικόνα του Ολυμπιακού στο Μιλάνο, με τον Σέρβο να αναφέρεται στην ήττα από την Αρμάνι, στον τραυματισμό του Έβανς και όχι μόνο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο Gazz Floor by Novibet:

«Κακό παιχνίδι για εμάς. Μπήκαμε άσχημα. Τους αφήσαμε να νιώσουν άνετα από την αρχή. Όταν αφήνεις την Αρμάνι να σκοράρει και να παίξουν τόσο καλά, δύσκολα κερδίζεις.

Πάντα όταν μια ομάδα έχει απουσίες, αυτοί που παίζουν το κάνουν χωρίς άγχος. Σήμερα τα έβαζαν όλα και έπαιζαν περισσότερο ως ομάδα σε σχέση με εμάς. Κακό παιχνίδι από εμάς, καλό για εκείνους.

Ήταν κακή στιγμήγ για όλο τον σύλλογο αλλά κυρίως για εκείνον. Ξέρουμε πόση δουλειά είχε ρίξει τα τελευταία χρόνια και πόσο ήθελε να είναι μέλλος της ομάδας. Δεν ξέρω τι να πω. Του εύχομαι να παραμείνει δυνατός, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως δικαιολογία. Ήμασταν απλά κακοί αμυντικά και πρέπει να το διορθώσουμε.

Είναι δύσκολο. Είναι μια δύσκολη βραδιά για εμάς, αλλά δεν πρέπει να απογοητευόμαστε πολύ ή να ενθουσιαζόμαστε σε μια νίκη.

Δεν μπήκαμε δυναμικά όπως με την Ζάλγκιρις. Η Αρμάνι σκόραρε και έβρισκε αυτοπεποίθηση. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, αλλά βρήκαν τρίποντα με τον Έλις και δεν ήταν εύκολο για εμάς».