Ο Λεωνίδας Παπαβασιλάκης θα είναι το νέο στέλεχος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον πρώην παράγοντα της ΠΑΕ Ολυμπιακός να αναλαμβάνει ρόλο που θα έχει να κάνει με την εταιρία που θα συσταθεί για το νεό ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε μεταγραφές… εκτός γηπέδου, καθώς ετοιμάζονται για το ξεκίνημα των εργασιών στο ΣΕΦ και όπως αναφέραμε και στο Gazz Floor by Novibet, ένα από τα πρώτα ονόματα ήταν αυτό το Λεωνίδα Παπαβασιλάκη.

Ο Λεωνίδας Παπαβασιλάκης αποχώρησε πρόσφατα από Διευθυντής του εμπορικού τμήματος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και θα αναλάβει πόστο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και συγκεκριμένα στο πρότζεκτ του νέου ΣΕΦ, για το οποίο θα συσταθεί εταιρία η οποία και θα το «τρέξει».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λεωνίδας Παπαβασιλάκης, ο οποίος έχει περάσει, όπως προαναφέραμε, από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και από την ΠΑΕ ΌΦΗ, θα αποτελέσει σημαντικό στέλεχος στη νέα προσπάθεια που για γίνει, μόλις οριστικοποιηθεί το θέμα και περάσει οριστικά το ΣΕΦ στον Ολυμπιακό (ακόμη δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση).

Από εκεί και πέρα, ο Λεωνίδας Παπαβασιλάκης δεν θα είναι το μοναδικό στέλεχος που θα πάρει… μεταγραφή για την ΚΑΕ Ολυμπιακός και το πρότζεκτ του νέου ΣΕΦ, καθώς αναμένεται να προχωρήσουν και σε άλλες παρόμοιες κινήσεις οι Ερυθρόλευκοι.