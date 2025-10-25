Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε στο πνεύμα του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός είναι πειστικός»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet την κακή εικόνα του Παναθηναϊκού, ενώ μίλησε και για τον Ολυμπιακό και το ενδεχόμενο μεταγραφικής ενίσχυσης.

Η Παρασκευή (24/10) ήταν μία μέρα γεμάτη δράση για τις ελληνικές ομάδες στην Euroleague. Από τη μία, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το «διπλό» μέσα στη Γερμανία έχοντας επικρατήσει της Μπάγερν Μονάχου με 96-71. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε από τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία με 92-75.

Δείτε το σχόλιο του Ιωάννη Παπαπέτρου για τις δύο ελληνικές ομάδες, στο Gazz Floor by Novibet.