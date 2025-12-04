Η τοποθετήση του Ιωάννη Παπαπέτρου σχετικά με την ασφάλεια του Glass Floor στον αέρα του Gazz Floor LIVE by Novibet

Ακόμα ένα Gazz Floor LIVE by Novibet ολοκληρώθηκε με όλα τα νέα της επικαιρότητας να είναι σε πρώτο πλάνο.

Το κοινό μπήκε στο... παιχνίδι με τις ερωτήσεις του και στο επίκεντρο βρέθηκε η συζήτηση γύρω από την καταλληλότητα του Glass Floor. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου απάντησε στην ερώτηση του κόσμου εξαφανίζοντας οποιαδήποτε ανησυχία.

Αναλυτικά

«Για το Glass Floor, επειδή έχω παίξει εκεί και έχω τη δική μου άποψη... Παλαιότερα λέγαμε για τα γήπεδα και για τα αυτοκόλλητα που κολλούσαν από χορηγούς, ότι γλιστράνει και έχουν τραυματισμούς. Θυμαμαι όταν ήμουν στον Ολυμπιακό, κάπως έτσι είχε πατήσει ο Χάκετ σε ένα αυτοκόλλητο και είχε γλιστρήσει πάνω στο παρκέ. Επειδή άκουσα και την τοποθέτηση του κύριου Μπαφέ για το γεγονός ότι η στάση του Ολυμπιακού είναι να μην επενδύσει σε ένα Glass Floor γιατί αυτό εμπεριέχει κινδύνους ή τραυματισμούς. Θεωρώ ότι το Glass Floor είναι πολύ αξιόπιστο. Δεν πατάς στο Glass Floor και νιώθεις σαν αθλητής ότι είτε δεν υποστηρίζει καλά το κορμί σου είτε ότι πατάς και δεν είναι όσο "μαλακό" θα έπρεπε, είτε γλιστράει πάρα πολύ. Μιλάμε για αθλητισμό και σε όλα τα γήπεδα με όλες τις μορφές μπορείς να τραυματιστείς.

Όταν τα γήπεδα ηταν το παλιό το παρκέ και κολλούσαν τα οποία γλιστρούσαν πραγματικά, αυτό ισχύει και έχουν γίνει τραυματισμοί. Βελτιώθηκε με κάποιον τρόπο η τεχνολογία. Το Glass Floor ακόμα κι αν αυτή τη στιγμή το έχει ο Παναθηναϊκός και η Μπάγερν στο γήπεδο που δεν χρησιμοποιεί στην Ευρωλίγκα. Είναι μια τεχνολογία που φαντάζει πρώιμη και όχι τόσο δοκιμασμένη. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ ότι αυτοί οι τραυματισμοί δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι το Glass Floor είναι όσο ασφαλές είναι και το παρκέ».