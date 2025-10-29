Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Πρέπει να δουμε Ναν - Σορτς μαζί - Μπορούν να συνυπάρξουν Φουρνιέ - Ντόρσεϊ στην 5άδα;»
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στο Gazz Floor powered by Novibet το πώς θα παίξουν μαζί οι Ναν - Σορτς στον Παναθηναϊκό, αλλά και οι Ντόρσεϊ - Φουρνιέ στον Ολυμπιακό!
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, μιλώντας στην εκπομπή του Gazzetta, Gazz Floor powered by Novibet, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πώς μπορούν να παίξουν μαζί στον Παναθηναϊκό ο Κέντρικ Ναν με τον Τι Τζέι Σορτς αλλά και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Εβάν Φουρνιέ στον Ολυμπιακό.
