Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το ματς του Παναθηναϊκού στη Γαλλία και τις εκπομπές του Gazzetta.

Φουλ μπασκετική είναι η σημερινή (11/11) ημέρα όσον αφορά το αθλητικό πρόγραμμα μεταδόσεων. Η αρχή γίνεται στο... γήπεδο του Gazzetta, με τους Galacticos να σχολιάζουν όλη την επικαιρότητα και να δίνουν το ρεπορτάζ των ομάδων.Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης αναλύουν όλα τα δεδομένα, σύνδεση και με Θεσσαλονίκη με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Σειρά παίρνει το Gazz Floor by Novibet, με τους κορυφαίους ρεπόρτερ και τον Ιωάννη Παπαπέτρου να σχολιάζουν την αποψινή «μάχη» του Παναθηναϊκού, την επερχόμενη του Ολυμπιακού, καθώς και όλη την επικαιρότητα.

Το αγωνιστικό ενδιαφέρον φυσικά βρίσκεται στο Παρίσι, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Παρί, για την 10η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα παιχνίδι που θα δείτε απευθείας στις 22:00 από το Novasports Prime.

Νωρίτερα, στις 20:00, η Καρδίτσα υποδέχεται την Οστάνδη (Cosmote Sport 4) για το Basketball Champions League, ενώ την ίδια ώρα ο Άρης φιλοξενεί την Μπασάκσεχιρ (Novasports 4), στα πλαίσια του EuroCup.

Στις 19:45 η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε παίζει εντός με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Novasports 6), στις 21:05 η Χάποελ Τελ Αβίβ περιμένει την Μπασκόνια (Novasports Start), και στις 21:30 υπάρχει «τριπλή» δράση. Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη παίζει εκτός με την Παρτίζαν (Novasports 2), η Βίρτους Μπολόνια εντός με την Αναντολού Εφές (Novasports 3) και η Βαλένθια φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 5).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας