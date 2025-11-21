Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά και το ματς του Ολυμπιακού με την Παρί για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Πλούσιο σε μπασκετική δράση το πρόγραμμα της ημέρας (21/11). Από τις σημερινές αναμετρήσεις ξεχωρίζει αυτή μεταξύ Ολυμπιακού και Παρί στο ΣΕΦ για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Τζάμπολ στις 21:15, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime.

Νωρίτερα, στις 14:00 οι Galacticos έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube με τους Κώστα Ψάρρα, Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη να σχολιάζουν όλες τις εξελίξεις γύρω απο τις ελληνικές ομάδες πριν την έναρξη της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στο μπάσκετ, στις 21:30 η Παρτίζαν υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 4), την ίδια ώρα Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 5) και Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports start). Τέλος, στις 22:00, ακολουθεί το Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας (Nova Sports 2).

Μετά τη λήξη των σημερινών αναμετρήσεων στην Ευρωλίγκα, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor powered by Novibet στις 23:00.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας