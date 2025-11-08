Ο Παπαπέτρου για Λεσόρ στο Gazz Floor by Novibet : «Μου είπε οτι πρώτη φορά στην καριέρα του πονάει»
Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ και την επανεκτίμηση της κατάστασής του όσον αφορά την επιστροφή του στην ενεργό δράση. Το πολυαναμενόμενο comeback του Γάλλου σέντερ θα καθυστερήσει σύμφωνα μετά τα όσα προέκυψαν από τη νέα μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε και πλέον ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά ψάχνοντας και δεύτερο ψηλό.
O Iωάννης Παπαπέτρου ανάλυσε την κατάσταση του Λεσόρ στο Gazz Floor by Novibet και στάθηκε στο πόσο θέλει ο Γάλλος σέντερ να βοηθήσει την ομάδα του, ενώ πρόσθεσε πόσο στεναχωρημένος είναι για αυτό που έχει συμβεί. Επιπλέον ανέφερε πως οι άνθρωποι που είναι απ' έξω θα πρέπει να σέβονται τον αθλητή.
Αναλυτικά τα όσα είπε
