Οικονόμου στο Gazz Floor powered by Novibet: «Το πλάνο του Ολυμπιακού για τον Έβανς και η "παγίδα" της Ζάλγκιρις»

Ακούστε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για τον Κίναν Έβανς και το προσεχές παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις στο Gazz Floor powered by Novibet.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις (12/11 - 21:15), με την επικαιρότητά του να έχει πάντα στο προσκήνιο το όνομα του Κίναν Έβανς.

Ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε στη δράση και μετά τον μικροτραυματισμό του Φρανκ Νιλικίνα, αναμένεται να μπει ξανά στη 12άδα για το παιχνίδι απέναντι στη Ζάλγκιρις. Ο Δημήτρης Οικονόμου ανέλυσε στο Gazz Floor powered by Novibet το πλάνο του Ολυμπιακού για εκείνον, με τους Πειραιώτες να έχουν να ταξιδέψουν στο Μιλάνο, μετά το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις και την Κυριακή να αντιμετωπίζουν τον Προμηθέα για τη Stoiximan GBL.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν κοιτάζει τόσο μακριά, μιας και το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague είναι αρκετά επικίνδυνο. Την ανάλυση των Λιθουανών μπορείτε να τη δείτε στο παρακάτω απόσπασμα.