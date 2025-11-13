Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, τη Euroleague και τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Πλούσιο σε ποδοσφαρική δράση το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 να επιστρέφουν.

Πριν όμως, στις 14:00, οι Galacticos θα αναλύσουν τα πάντα γύρω από το ελληνικό πρωτάθλημα κι όχι μόνο. Ο Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ για τη Stoiximan Super League, έχοντας στην παρέα τους με συνδέσεις τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Αμέσως μετά, ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet στις 16:15, για όλα τα νέα από τον χώρο της Εuroleague και τις εξελίξεις μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Στις 21:45, η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την 11η αγωνιστική της Εuroleague (Nova Sports prime), ενώ νωρίτερα στις 21:00 ο Ερυθρός Αστέρας θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Από τις αναμετρήσεις των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 ξεχωρίζει αυτή ανάμεσα σε Αγγλία και Σερβία σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Premier League στις 21:45, ενώ την ίδια ώρα η Ανδόρα θα υποδεχθεί την Αλβανία (Nova Sports extra 2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας