Hoopfellas στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Φαρίντ παίζει πάντα στο 100%, ο Παναθηναϊκός θέλει δύο… πεζοναύτες»
Ένα από τα κενά που έχουν προκληθεί στη θέση «5» καλύπτει άμεσα ο Παναθηναϊκός, καθώς ο πολύπειρος σέντερ Κένεθ Φαρίντ, πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης του «τριφυλλιού». Eπιπλέον το τριφύλλι θέλει και την απόκτηση του Τσαρλς Μπάσεϊ.
Ο Hoopfellas στο τελευταίο Gazz Floor by Novibet ανέλυσε τα δεδομένα για τις περιπτώσεις του Κένεθ Φαρίντ και του Τσαρλς Μπάσεϊ στον Παναθηναϊκό και το πώς θα βοηθήσουν οι δύο αυτοί παίκτες.
Για τον Φαρίντ τόνισε πως πάντα παίζει στο 100% και είπε χαρακτηριστικά πως «σηκώνεται να πιει νερό και πάει χοροπηδώντας». Για τον Μπάσεϊ ανέφερε πως αν φύγει από το ΝΒΑ, τότε οι πράσινοι έχουν καλές πιθανότητες.
Δείτε ΕπίσηςΚούβαρης στο Gazz Floor by Novibet: «Στόχος να έρθει άμεσα ο Φαρίντ στην Αθήνα για να παίξει στην διαβολοβδομάδα, θέλει και Μπάσεϊ ο Παναθηναϊκός»
Αναλυτικά όσα είπε
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ο Παπαπέτρου για Λεσόρ στο Gazz Floor by Novibet : «Μου είπε οτι πρώτη φορά στην καριέρα του πονάει»
- Περιστέρι-Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε τα ματς της Stoiximan GBL
- Κούβαρης στο Gazz Floor by Novibet: «Στόχος να έρθει άμεσα ο Φαρίντ στην Αθήνα για να παίξει στην διαβολοβδομάδα, θέλει και Μπάσεϊ ο Παναθηναϊκός»