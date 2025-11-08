Hoopfellas στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Φαρίντ παίζει πάντα στο 100%, ο Παναθηναϊκός θέλει δύο… πεζοναύτες»

Ο Hoopfellas στο τελευταίο Gazz Floor by Novibet ανέλυσε τα δεδομένα σχετικά με τον Κένεθ Φαρίντ και τον Τσαρλς Μπάσεϊ στον Παναθηναϊκό και το πώς θα βοηθήσουν οι δύο αυτοί παίκτες.

Ένα από τα κενά που έχουν προκληθεί στη θέση «5» καλύπτει άμεσα ο Παναθηναϊκός, καθώς ο πολύπειρος σέντερ Κένεθ Φαρίντ, πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης του «τριφυλλιού». Eπιπλέον το τριφύλλι θέλει και την απόκτηση του Τσαρλς Μπάσεϊ.

Ο Hoopfellas στο τελευταίο Gazz Floor by Novibet ανέλυσε τα δεδομένα για τις περιπτώσεις του Κένεθ Φαρίντ και του Τσαρλς Μπάσεϊ στον Παναθηναϊκό και το πώς θα βοηθήσουν οι δύο αυτοί παίκτες.

Για τον Φαρίντ τόνισε πως πάντα παίζει στο 100% και είπε χαρακτηριστικά πως «σηκώνεται να πιει νερό και πάει χοροπηδώντας». Για τον Μπάσεϊ ανέφερε πως αν φύγει από το ΝΒΑ, τότε οι πράσινοι έχουν καλές πιθανότητες.

Αναλυτικά όσα είπε

