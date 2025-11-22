Γουόρντ στο Gazz Floor by Novibet: «Κάποιες φορές πρέπει να προσποιηθείς μέχρι να τα καταφέρεις»

Ο Τάισον Γουόρντ μίλησε στον αέρα της εκπομπής «Gazz Floor by Novibet» για την εμφάνισή του κόντρα στην Παρί και την προσαρμογή του στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον Τάισον Γουόρντ έφτασε στη νίκη με 98-86 απέναντι στην Παρί για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

O πρωταγωνιστής της «ερυθρόλευκης» νίκης μίλησε στον Δημήτρη Οικονόμου στον αέρα της εκπομπής «Gazz Floor by Novibet» μετά την πολύ γεμάτη του εμφάνιση με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, ένα λάθος μπροστά στο κοινό που βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Αναλυτικά

Για την κατάστασή του: «Δεν είχα τραυματισμό ευτυχώς. Ήθελα να σιγουρευτώ ότι ήμουν καλά. Ένιωσα ένα σφύξιμο στη γάμπα, αλλά ήθελα να παίξω πολύ. Το τσέκαρα και όλα ήταν καλά».

Για την εμφάνισή του: «Ο λόγος που παίζω μπάσκετ είναι για να παίρνω αυτή την ενέργεια. Είχα τη δυνατότητα να βοηθήσω λίγο απόψε. Αυτό προσπαθώ να κάνω κάθε βράδυ, αλλά απόψε έτυχε να συμβεί λίγο περισσότερο».

Για το γνώριμο παιχνίδι απέναντι στην Παρί: «Έχω παίξει αυτό το σύστημα 4 χρόνια. Ξερω τι κάνουν, δεν θα ελεγα ότι είναι τσιτ, αλλα ξέρω να διαβάζω λίγοο καλύτερα την κατάσταση αφού ξέρουν πως παίζουν. Αναγνωρίζω την επίθεση και την άμυνά τους, τα συστήματά τους. Το σημαντικό είναι να κάνω καλό διάβασμα στο παιχνίδι, να παίρνω τις σωστές αποφάσεις και να φέρνω την ενέργεια που έχω πει ότι θα φέρνω».

Για την εύκολη προσαρμογή του: «Έπρεπε να προσποιούμαι. Είναι κάποια πράγματα που ακόμα μαθαίνω. Είμαι πολύ ευγνώμων που έχω τέτοιους συμπαίκτες στα αποδυτήρια να με βοηθούν κάθε μέρα. Το ίδιο συμβαίνει και με το προπονητικό επιτελείο. Προσπαθώ κάθε μέρα να ταιριάξω από ένα κομμάτι του παζλ. Κάποιες φορές πρέπει να προσποιηθείς μέχρι να το καταφέρεις. Αυτό κάνω».

Δείτε την εκπομπή

