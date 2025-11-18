Οικονόμου στο Gazz Floor powered by Novibet: «Τα δεδομένα για γκαρντ στον Ολυμπιακό και η περίπτωση Γουότσον»
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του τη διπλή αγωνιστική της περασμένης εβδομάδας, μέσα στην οποία υπήρξε και ο σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς, που χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ.
Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην αναζήτηση γκαρντ και κοιτούν έντονα την αγορά. Με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία να αποτελεί διακαή πόθο των Πειραιωτών, αλλά τον ίδιο να θέλει παραμείνει στους Σπερς, αγωνιζόμενος στην G-League.
Η περίπτωσή του, καθώς και αυτήν του Γκλιν Γουότσον Τζούνιορ, συζητήθηκε στο Gazz Floor powered by Novibet, με τον Δημήτρη Οικονόμου να μεταφέρει το ρεπορτάζ για τους γκαρντ.
Ενώ στο τραπέζι τέθηκαν και τα θέματα της... ανθρωποφαγίας των social media, στην περίπτωση του Σάσα Βεζένκοβ, καθώς και η διαφορά στα νούμερα της εκκίνησης του Εβάν Φουρνιέ.
Η συζήτηση στο Gazz Floor powered by Novibet για τον Ολυμπιακό
