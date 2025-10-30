Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και οι αναμετρήσεις της Euroleague
Η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώθηκε και οι Galacticos έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στις 14:00 για να σχολιάσουν όλα τα αποτελέσματα και να μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ για τις ελληνικές ομάδες. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης αναλύουν όλα τα δεδομένα, σύνδεση και με Θεσσαλονίκη με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.
Aμέσως μετά ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet, με τους κορυφαίους ρεπόρτερ και τον Ιωάννη Παπαπέτρου να σχολιάζουν όσα έγιναν στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά και στο Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Συνέχεια και στη Euroleague, με τη Ζάλγκιρις να υποδέχεται στις 20:00 τη Βιλερμπάν (Nova Sports start), στις 21:15 η Μακάμπι Τελ Αβίβ φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα (Νova Sports 2). Στις 21:30 ακολουθεί το Αρμάνι Μιλάνο - Παρί (Nova Sports 4), την ίδια ώρα Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 5) και Βαλένθια - Ντουμπάι BC (Nova sports 6). Η αυλαία κλείνει στις 22:00 με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε (Nova Sports prime).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Κάλιαρι - Σασουόλο (19:30, Cosmote Sport 2)
- Ζαλγκίρις - Βιλερμπάν (20:00, Nova Sports start)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας (Nova Sports 2)
- Aρμάνι Μιλάνο - Παρί (21:30, Nova Sports 4)
- Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια (21:30, Nova Sports 5)
- Βαλένθια - Ντουμπάι BC (21:30, Nova Sports 6)
- Πίζα - Λάτσιο (21:45,Cosmote Sport 1)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε (22:00, Nova Sports prime)
