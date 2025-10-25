Ο Νίκος Ψέλνει: «Πότε θα κατέβει από το συννεφάκι του ο ΠΑΟ, γιατί χρειάζεται γκαρντ ο ΟΣΦΠ;»
Το «Ο Νίκος Ψέλνει» επέστρεψε, με τον Νίκο Παπαδογιάννη να τα βάζει στο στόχαστρό του τόσο τον Παναθηναϊκό, όσο και τον Ολυμπιακό!
Ο Νϊκος Παπαδογιάννης... έψαλε στο «Ο Νίκος Ψέλνει», με τον αναλυτή του Gazzetta να έχει πολλά να πει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
- Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε στο πνεύμα του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός είναι πειστικός»
- Η απάντηση του Βεζενκοβ στον Παπαπέτρου στο Gazz Floor LIVE by Novibet: «Ο κόσμος βλέπει μόνο 40 λεπτά από το σπίτι του»
Από τη μια, αναφερόμενος στον Παναθηναϊκό, μίλησε για την... σιγουριά που δείχνουν οι πράσινοι ότι θα είναι στο Final Four, παρότι είμαστε μόλις στις πρώτες αγωνιστικές.
Από την άλλη, τα «έψαλε» σε όσους ζητούν μεταγραφές, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται κάτι στην παρούσα φάση.
Δείτε ΕπίσηςGazz Floor powered by Novibet με Παπαπέτρου και Hoopfellas για τον περίπατο του Ολυμπιακού και τη συντριβή του Παναθηναϊκού!
Ολόκληρο το «Ο Νίκος Ψέλνει» από το Gazz Floor by Novibet:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Τρομερό σκηνικό με Αταμάν: Πήρε time out και δεν μίλησε στους παίκτες του (vid)
- Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε στο πνεύμα του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός είναι πειστικός»
- Βίρτους - Παναθηναϊκός, Ιβάνοβιτς: «Το πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι που έχουμε κάνει μέχρι τώρα κόντρα σε μία μεγάλη ομάδα»