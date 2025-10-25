Ο Νίκος Ψέλνει: «Πότε θα κατέβει από το συννεφάκι του ο ΠΑΟ, γιατί χρειάζεται γκαρντ ο ΟΣΦΠ;»

Το «Ο Νίκος Ψέλνει» επέστρεψε, με τον Νίκο Παπαδογιάννη να τα βάζει στο στόχαστρό του τόσο τον Παναθηναϊκό, όσο και τον Ολυμπιακό!

Ο Νϊκος Παπαδογιάννης... έψαλε στο «Ο Νίκος Ψέλνει», με τον αναλυτή του Gazzetta να έχει πολλά να πει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Από τη μια, αναφερόμενος στον Παναθηναϊκό, μίλησε για την... σιγουριά που δείχνουν οι πράσινοι ότι θα είναι στο Final Four, παρότι είμαστε μόλις στις πρώτες αγωνιστικές.

Από την άλλη, τα «έψαλε» σε όσους ζητούν μεταγραφές, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται κάτι στην παρούσα φάση.

Ολόκληρο το «Ο Νίκος Ψέλνει» από το Gazz Floor by Novibet:

     

