Ο Βασίλης Βλαχόπουλος μίλησε στο Gazz Floor για την επικείμενη ενίσχυση του Άρη.

Ο Άρης ετοιμάζεται για τη συνέχεια της σεζόν, έχοντας πλέον στον πάγκο τον Ίγκορ Μίλιτσιτς, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι (28/10).

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος, μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην άμεση ενίσχυση την οποία αναμένεται να έχει ο Άρης ως προς τους παίκτες του ρόστερ.

«Δεν μπορώ να έχω εικόνα για τον Μίλιτσιτς, ξέρει που έρχεται στην Άνβιλ είχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Δεν ξέρω αν μπορούν οι παίκτες του Άρη να παίξουν τις άμυνες που θέλει ο Μίλιτσιτς. Περιμένουμε μετά το ματς με τη Χάποελ να δούμε τι θα γίνει στο κομμάτι της ενίσχυσης.

Από την Κυριακή το βράδυ, οι φίλοι μου οι Πολωνοί, λένε ότι ο Σοκολόφσκι θα παίξει στον Άρη. Είναι ένας παίκτης που τον παίρνει παντού ο Μίλιτσιτς. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ως ρεπόρτερ, όταν ρώτησα δεν πήρα ξεκάθαρη απάντηση. Μπορώ να σας πω επίσης ότι ο Σοκολόφσκι προτάθηκε στον Άρη στις αρχές του Οκτώβρη και ο Άρης δεν προχώρησε την περίπτωσή του. Τότε δεν υπήρχε ο Μίλιτσιτς όμως.

Ο Ζήσης μίλησε για άμεση ενίσχυση. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Άρης θα έχει πάρει παίκτη. Δεν νομίζω ότι θα μπει στη διαδικασία να διώξει παίκτη αυτή τη στιγμή. Η προσθήκη πρέπει να είναι ουσιαστική και θα κάνει κατευθείαν τη διαφορά».