Ο Νίκος Παπαδογιάννης έβγαλε το... ψαλτήρι του στο Gazz Floor by Novibet, αναφερόμενος σε Παναθηναϊκό και ο Ολυμπακό, όντας βέβαια εμφανώς συγκινημένος από την έκπληξη για τα γενέθλιά του.

Gazz Floor by Novibet χωρίς την αγαπημένη σας ενότητα, το «Ο Νίκος Ψέλνει», δεν γίνεται.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης, στο Gazz Floor by Novibet, αφού πρώτα συγκράτησε τα δάκρυά του λόγω της έκπληξης για τα γενέθλιά του, στην συνέχεια τόνισε ότι στον Παναθηναϊκό ήρθε η ώρα της αυτοκριτικής.

Από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, τόνισε ότι πρέπει να δείξει ότι έχει... μάθει από τον περσινό ημιτελικό του Final Four απέναντι στην Μονακό.