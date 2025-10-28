Ο Νίκος Ψέλνει: «Ώρα αυτοκριτικής για Παναθηναϊκό, έμαθε ο Ολυμπιακός από τον ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι;»
Gazz Floor by Novibet χωρίς την αγαπημένη σας ενότητα, το «Ο Νίκος Ψέλνει», δεν γίνεται.
Ο Νίκος Παπαδογιάννης, στο Gazz Floor by Novibet, αφού πρώτα συγκράτησε τα δάκρυά του λόγω της έκπληξης για τα γενέθλιά του, στην συνέχεια τόνισε ότι στον Παναθηναϊκό ήρθε η ώρα της αυτοκριτικής.
Από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, τόνισε ότι πρέπει να δείξει ότι έχει... μάθει από τον περσινό ημιτελικό του Final Four απέναντι στην Μονακό.
