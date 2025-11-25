Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, το Παναθηναϊκός - Παρτίζαν και τις αναμετρήσεις του Champions League.

Πλούσιο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ το τηλεοπτικό «μενού» της Τρίτης (25/11).

Στις 14:00, όπως και κάθε μέρα, οι Galacticos μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ από τη Stoiximan Super League και τις μεταγραφικές κινήσεις που σχεδιάζουν οι ελληνικές ομάδες. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης αναλύουν όλες τις εξελίξεις πριν της ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, σύνδεση με Στάυρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο απο Θεσσαλονίκη.

Αμέσως μετά, στις 16:15, το Gazz Floor by Novibet με τους Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη και Ευτυχία Οικονομίδου. Μαζί τους ο Ιωάννης Παπαπέτρου για όλα τα νέα πριν το ματς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Παρτίζαν στο κλειστό του ΟΑΚΑ για τη Εuroleague.

Η 13η αγωνιστική της Ευρωλίγκας ξεκινάει με το Ντουμπάι BC - Παρί στις 18:00 (Nova Sports 4). Ακολουθεί το Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια (19:45, Nova Sports 6)και το Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Nova Sports 5). Την ίδια ωρα, Ζάλγκιρις Κάουνας - Μπασκόνια (Nova Sports start). Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρτίζαν σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Prime, και τέλος στις 21:30, ακολουθεί το Βαλένθια - Μπάγερν (Nova Sports 4).

Στο ποδόσφαιρο, με εννέα παιχνίδια ξεκινάει σήμερα η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σπουδαίες αναμετρήσεις με το Τσέλσι - Μπαρτσελόνα (22:00, Cosmote Sport 2), το Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν (22:00, Cosmote Sport 3) και το Μαρσέιγ - Νιούκαστλ (22:00, Cosmote Sport 8) να ξεχωρίζουν.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας