Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Παναθηναϊκός - Ντουμπάι BC
Πλούσιο σε μπασκετική δράση το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (20/11).
Στις 14:00 οι Galacticos σχολιάζουν τα πάντα για τη Stoiximan Super League και το μεταγραφικό σχεδιασμό των ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος.
Αμέσως μετά, στις 16:15, ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet με όλο το ρεπορτάζ πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι BC στο κλειστό του ΟΑΚΑ για τη 12η αγωνιστική της Εuroleague. Τζάμπολ στις 21:15 με απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime.
Λίγο νωρίτερα (19:30), η Αναντολού Εφές θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 5). Στις 21:30, η Αρμάνι Μιλάνο φιλοξενεί την Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports start) και στις 21:45, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Ζάλγκιρις (Nova Sports 4).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Gazz Floor (16:15, Gazzetta Youtube)
- Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα (19:30, Nova Sports 5)
- Παναθηναϊκός - Ντουμπάι BC (21:15, Nova Sports prime)
- Αρμάνι Μιλάνο - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30, Nova Sports start)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Ζάλγκιρις (21:45, Nova Sports 4)
