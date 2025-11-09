Ο Σακίλ ΜακΚίσικ βρέθηκε καλεσμένος στο Gazz Floor by Novibet, με τον Αμερικανό να μιλά για την σημασία των αποτέλεσμάτων για τον Ολυμπιακό, αλλά και για την επιστροφή του Κίναν Έβανς.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Παρτίζαν σε ένα παιχνίδι που θύμισε… θρίλερ και κρίθηκε στο τέλος. Και ένας παίκτης που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή του Ολυμπιακού και εν τέλει στη νίκη του, ήταν ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Αμερικανός είχε 6 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 4 κλεψίματα και πολλή βρώμικη δουλειά που δεν αποτυπώνεται στην στατιστική. Ίσως μόνο στο +11 που μέτρησε ο Ολυμπιακός με τον Σακίλ ΜακΚίσικ στο παρκέ.

«Αυτό είναι το μπάσκετ όπως ξέρεις. Ξέραμε πως θα γυρίσουμε το παιχνίδι. Ήταν απλά θέμα υπομονής. Ήταν πάνω με 8 και επιστρέψαμε από τάιμ άουτ. Ήταν θέμα εμπειρίας στο παρκέ. Έχουμε παίξει εκατοντάδες παιχνίδια σαν αυτό, ειδικά στην έδρα μας όπου βρίσκουμε το μομέντουμ», είπε ο Σακίλ ΜακΚίσικ στο Gazz Floor by Novibet μετά το παιχνίδι, συμπληρώνοντας πως:

«Έχουμε πολλούς παίκτες που προσπαθούν να βρουν τον ρυθμό τους. Συμπεριλαμβανομένου εμού. Ο Κίναν Έβανς επιστρέφει σύντομα, οπότε θα πρέπει να αρχίσουμε την διαδικασία από την αρχή. Παιχνίδι με το παιχνίδι, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα. Θα έρθουν κάποιες δύσκολες νίκες που θα μας ενώσουν, αλλά και κάποιες άσχημες ήττες που θα μας βοηθήσουν να χτίσουμε χαρακτήρα για τα πλέι οφς. Είμαστε σε καλό σημείο τώρα».

Ο Κίναν Έβανς αναμένεται να επιστρέψει στη δράση μετά από 391 ημέρες και ο Σακίλ ΜακΚίσικ τονίζει πως άπαντες είναι ενθουσιασμένοι για αυτό στον Ολυμπιακό.

«Είναι πολύ καλός στις προπονήσεις. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι για εκείνον που θα κάνει το ντεμπούτο του με την Καρδίτσα την Κυριακή. Είναι μια διαδικασία Όλοι θα βγουν στο twitter ή στα μιντια και θα πούνε διάφορα για έναν τύπο που είναι εκτός εδώ και τόσο καιρό. Είναι εκεί. Είναι εκεί. Δεν ξέρω πόση αυτοπεποίθηση νιώθει, αλλά στις προπονήσεις δείχνει να έχει. Είναι ο σπεσιαλίστας της επίθεσής μας σίγουρα», ήταν τα λόγια του.

Τέλος, ο Σακίλ ΜακΚίσικ μίλησε για τον εαυτό του και την όρεξη που έχει να δουλέψει και να παλέψει κάθε φορά για τον χρόνο του στο παρκέ. «Νιώθω καλά. Βασικά νιώθω καταπληκτικά για να είμαι ειλικρινής. Ο κόουτς μου επιτρέπει να ξεκουράζομαι ανάμεσα στα ματς και τον εκτιμώ για αυτό. Πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά, να συνεχίσω να παλεύω για τα λεπτά μου, να συνεχίσω να περνάω έξτρα χρόνο στο γήπεδο και στο γυμναστήριο. Απόψε όμως νιώθω πως τα κατάφερα. Ήμουν στο παρκέ με τους συμπαίκτες μου που είμαστε τόσα χρόνια μαζί, οπότε ένιωθα άνετα. Η ερώτηση είναι πώς θα νιώθω όταν παίξω με ρους νέους συμπαίκτες μου».