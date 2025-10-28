Δείτε τις σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, τις αναμετρήσεις σε Κύπελλο Ελλάδας και Euroleague.

Το Κύπελλο Ελλάδος επιστρέφει σήμερα, Τρίτη 28/10, με τρεις αναμετρήσεις.

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στο Παγκρήτιο (16:00), ο Παναιτωλικός φιλοξενεί την Ελλάς Σύρου στο Αγρίνιο (18:00), ενώ το βράδυ, η Κηφισιά και η Athens Kallithea ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον Βόλο (20:00).

Δείτε όλο το ρεπορτάζ πριν τα ματς της ημέρας στο θεσμό στους Galacticos στις 14:00. Ο Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης αναλύουν όλα τα δεδομένα για τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος κι όχι μόνο. Απευθείας συνδέσεις με Θεσσαλονίκη, με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Αμέσως μετά, ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet (16:15), λίγο πριν ξεκινήσει η 7η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:15) και την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Λίγο αργότερα (21:30) η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο (Νova Sports 3).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας