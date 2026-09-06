Πέρασαν 67 χρόνια από τα εγκαίνια της Τούμπας και ο ΠΑΟΚ με την ευκαιρία της σημερινής επετείου έστειλε το μήνυμα για την επόμενη ημέρα της.

Σήμερα συμπληρώνονται 67 χρόνια από τα εγκανία του γηπέδου της Τούμπας και η επέτειος συνέπεσε με τα όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ με μια ανάρτηση της στο instagram, έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στα...γενέθλια της ιστορικής έδρας του Δικεφάλου συνδέοντας το παρελθόν με την επόμενη ημέρα της.

“67 χρόνια Τούμπα. 67 χρόνια φωνές, δάκρυα, χαρές, νίκες και στιγμές που έγιναν ιστορία.

Ένα γήπεδο που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα γήπεδο. Είναι το σπίτι μας.

Ο χρόνος προχωρά. Η ιστορία συνεχίζεται. Και η ψυχή παραμένει ίδια.

67 χρόνια μύθος.

Η Νέα Τούμπα, η Φωλιά του Δικέφαλου Αετού, θα έρθει για να τον συνεχίσει» αναφέρει το σχετικό ποστάρισμα



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