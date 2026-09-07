Ο Ηλίας Κουτσουπιάς ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα της Άντερλεχτ έχοντας μόλις μία προπόνηση στα πόδια του κόντρα στη Γκενκ και άφησε υποσχέσεις για το μέλλον.

Μία από τις περιπτώσεις που έγιναν το... επίκεντρο των μεταγραφών στο Βέλγιο, ήταν η υπόθεση του Ηλία Κουτσουπιά στην Άντερλεχτ. Ο 25χρονος χαφ είχε ένα κοντράστ συναισθημάτων για τη μετακίνηση του στις Βρυξέλλες από τη Φροζινόνε καθώς παρότι πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά, οι υπογραφές άργησαν να πέσουν λόγω μίας αλληλουχίας εξελίξεων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Έλληνας μέσος να χάσει τη διορία για τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας και πλέον να έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις του Βελγίου. Ωστόσο, αυτό δεν τον επηρέασε.

Με μόλις μία προπόνηση στα πόδια του, ο Κουτσουπιάς ρίχθηκε αμέσως στη μάχη καθώς ξεκίνησε τη βασική εντεκάδα της Άντερλεχτ και στο ντέρμπι με τη Γκενκ για το βελγικό πρωτάθλημα.

Ο ίδιος αγωνίστηκε 52 λεπτά και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο στο τεχνικό σταφ όσο και στον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο καθώς είχε 82% επιτυχία στις πάσες (31/38), 2/3 κερδισμένες μονομαχίες, τέσσερις ανακτήσεις της μπάλας και 45 επαφές με την μπάλα.

Ενδεικτικό είναι το χειροκρότημα που δέχθηκε τη στιγμή της αλλαγής του από τους οπαδούς της Άντερλεχτ ενώ έλαβε και την αποθέωση από τα βελγικά ΜΜΕ όπως το «HLN».