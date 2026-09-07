Ο τραυματισμός του Ελ Καμπί προκάλεσε τεράστιο κύμα στεναχώριας στις τάξεις του Ολυμπιακού αλλά μπροστά υπάρχουν οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Σοκ, οδύνη, λύπη, κλάματα. Τέσσερις λέξεις που αποτυπώνουν ως ένα σημείο όλα όσα συνέβησαν στον Ολυμπιακό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Καμπί. Δεν είναι μόνο όσα είδαμε στον αγωνιστικό χώρο αλλά και τα όσα συνέβησαν στα αποδυτήρια με παίκτες να κλαίνε από την στεναχώρια τους και το ιατρικό επιτελείο να είναι από πάνω από τον Ελ Καμπί για να διασφαλίσει ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει και ενώ επρόκειτο για ένα χειρουργείο που χρειάστηκε κοντά σιις 3 ώρες και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο Ελ Καμπί για τον Ολυμπιακό δεν είναι ένας ακόμα στράικερ.

Ποτέ δεν ήταν. Και για αυτό το σοκ είναι ακόμα πιο μεγάλο και το πλήγμα τεράστιο. Ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί δύο σκέλη. Πρώτον το ότι δεν θα έχει τον Ελ Καμπί για ένα διάστημα μηνών και δεύτερον την διάδοχη κατάσταση με τον παίκτη ή τους παίκτες που καλούνται να καλύψουν το τεράστιο κενό που αφήνει. Και όλα αυτά ενώ υπάρχουν από την Κυριακή οι πληροφορίες για αναζήτηση για φορ για το ελληνικό Πρωτάθλημα και το Κύπελλο.

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται άλλον... αέρα στον αγωνιστικό χώρο

Όσο σκληρό και εάν ήταν αυτό που συνέβη, όσο δύσκολο και να έκανε το μέρος στο ματς με τον Βόλο ELABET οι Πειραιώτες βρίσκονται σε μία χρονική συνθήκη όπου θα πρέπει να δείξουν πολύ καλύτερα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο.

Απόλυτα δεκτό και σεβαστό αλλά και υπαρκτό πώς η ομάδα επηρεάστηκε από τον τραυματισμό του Αγιούμπ αλλά και στο α' μέρος θα έπρεπε να αποδώσει καλύτερα και να είχε ένα πιο σαφές και ασφαλές προβάδισμα. Γενικότερα μέσα στις δεδομένες δυσκολίες κυρίως λόγω Ελ Καμπί οι Πειραιώτες θέλουν ένα καλό αγωνιστικό restart.

Επίσης και κάτι ως προς το κλείσιμο για την 11άδα. Καταλαβαίνω το ότι επειδή ο Γκαρθία είναι παίκτης της εμπιστοσύνης του Μεντιλίμπαρ θα... χρεωθεί σε επίπεδο επιλογής στον Βάσκο. Και από πλευράς επιλογής του σε επίπεδο μεταγραφής και για την χρησιμοποίησή του. Απλώς εδώ να αναδείξουμε ότι με τον Βόλο ELABET ήταν η πρώτη φορά φέτος που έπαιξε βασικός.

Στο εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα ο Ολυμπιακός έπαιξε αρχικά ως εξής: Ορτέγκα ο γκολκίπερ, άμυνα με Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζιάν, κέντρο με Σιπιόνι, Έσε και Τσικίνιο μπροστά τους, άκρα με Ζότα και Ρόκα και φορ ο Ελ Καμπί.

Στη νίκη του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο (εντός έδρας) στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1 οι Πειραιώτες είχαν αρχίσει με τους εξής παίκτες: Ορτέγκα ο γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα και Ροντινεϊ. Κέντρο με Έσε, Μουζακίτη και Σα. Άκρα με Ζέλσον και Φορτούνη και φορ ο Ελ Καμπί.

Εάν πρέπει να δούμε κάτι ως προς τον άξονα και τους μεσοεπιθετικούς του Ολυμπιακού είναι ότι γενικότερα χρειάζονται σχεδόν άπαντες να δώσουν το κάτι παραπάνω. Ο Ολυμπιακός δεν γίνεται να τα περιμένει όλα από τον Ζότα, που έχει 2 γκολ σε 3 αγώνες στο Πρωτάθλημα. Περιμένει αλλά και χρειάζεται παραπάνω γκολ και από τους χαφ του και από τους ακραίους του, όπως και πιο καλές τελικές αποφάσεις.

Υ.Γ. Απίστευτο το κύμα συμπαράστασης στον Ελ Καμπί. Από φιλάθλους όλων των μεγάλων ελληνικών ομάδων αλλά και από κόσμο από όλη την Ελλάδα. Αυτό δείχνει και τι παίκτης και άνθρωπος - διαμάντι είναι.

Υ.Γ. 2 Είχαμε αναφερθεί και μετά τον αγώνα στον ρέφερι Τζήλο που δεν έχει αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Τζόκα. Ως προς το ματς αυτό υπήρχε περίπτωση 2ης κίτρινης και για τον Κόμπα πριν σκοράρει για το 1-1 και αλλά μετά το 60' φάση με παρατεταμένο τράβηγμα στον Ρέτσο μέσα στην περιοχή. Ακόμα και... ανάποδη κάρτα που βγήκε σε φάουλ του Ρέτσου ενώ ο αντίπαλός του τον είχε χτυπήσει πριν. Γενικά η διαιτησία δεν πήρε καλό βαθμό από αυτόν τον αγώνα.