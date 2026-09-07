Ο Χρήστος Τζόλης έδωσε την ασίστ στο γκολ νίκης της Άρσεναλ επί της Τσέλσι (2-1) και πλέον φιγουράρει στην κορυφή της σχετικής λίστας στην Ευρώπη.

Το πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι του Χρήστου Τζόλη είχε την... υπογραφή του Έλληνα άσου, αφού ήταν εκείνος που «σέρβιρε» το γκολ νίκης (2-1) του Όντεγκααρντ για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα κόντρα στην Τσέλσι.

Έτσι, ο άλλοτε εξτρέμ του ΠΑΟΚ κατέγραψε την παρθενική του ασίστ σε επίπεδο Premier League και συνολικά την τρίτη του με τη φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας.

Έτσι, είναι πλέον ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες τελικές πάσες στα 10 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, αφού από την αρχή της περασμένης σεζόν έχει καταγράψει 24 (σσ ασίστ), δυο περισσότερες από όσες έχει ο Μπρούνο Φερνάντες (22).