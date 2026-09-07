Τζόλης: Πρώτος σε ασίστ στα 10 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης
Το πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι του Χρήστου Τζόλη είχε την... υπογραφή του Έλληνα άσου, αφού ήταν εκείνος που «σέρβιρε» το γκολ νίκης (2-1) του Όντεγκααρντ για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα κόντρα στην Τσέλσι.
Έτσι, ο άλλοτε εξτρέμ του ΠΑΟΚ κατέγραψε την παρθενική του ασίστ σε επίπεδο Premier League και συνολικά την τρίτη του με τη φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας.
Έτσι, είναι πλέον ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες τελικές πάσες στα 10 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, αφού από την αρχή της περασμένης σεζόν έχει καταγράψει 24 (σσ ασίστ), δυο περισσότερες από όσες έχει ο Μπρούνο Φερνάντες (22).
Christos Tzolis has recorded the most assists across Europe's top 10 leagues since the start of last season (24), ahead of Bruno Fernandes (22). pic.twitter.com/azJnmc0pBb— Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 6, 2026
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