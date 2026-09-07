Ο Αζεντίν Ουναΐ παρότι είχε υποχρεώσεις με τον Παναθηναΐκό βρήκε χρόνο να επισκεφτεί τον Ελ Καμπί.

Είναι αυτές οι στιγμές που μας θυμίζουν την δύναμη και την ενότητα του ποδοσφαίρου. Ο λόγος για τους Ουναΐ και Ελ Καμπί. Μπορεί να παίζουν σε ομάδες που έχουν μεγάλη αγωνιστική αντιπαλότητα αλλά αυτό δεν αλλάζει την μεταξύ τους σχέση.

Ο παίκτης του Παναθηναΐκού και συμπατριώτης του Μαροκινού φορ του Ολυμπιακού βρέθηκε στο πλευρό του μετά τον αγώνα του συλλόγου του με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ για να δει το πώς είναι αλλά και για να του ευχηθεί ταχεία ανάρρωση. Μάλιστα ανέβασαν σχετικά Insta Stories και οι 2 τους. Ο δε παίκτης των «Πρασίνων» έγραψε: «Ο Θεός να σε θεραπεύσει αδερφέ μου».