Λιούμπισιτς στο Gazzetta: «Παθιασμένοι οι οπαδοί της ΑΕΚ, ανυπομονώ να επιστρέψω ως αντίπαλος»

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς πριν το ΑΕΚ – ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League μιλάει στο Gazzetta για την επιστροφή του ως αντίπαλος στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας μετά την εμφατική νίκη επί του Άρη αναφέρθηκε και στις περιπτώσεις παικτών που αποχώρησαν το καλοκαίρι από την ΑΕΚ προκειμένου να έχουν βασικό ρόλο στις νέες τους ομάδες. Ανάμεσά τους και ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος έπειτα από δυόμιση χρόνια παρουσίας στην Ένωση επέστρεψε στην Αυστρία για να αγωνιστεί τη φετινή σεζόν ως δανεικός στη ΛΑΣΚ.

Η τρομερή ανατροπή της αυστριακής ομάδας επί της Σέλτικ και η κλήρωση της League Phase του Champions League στη συνέχεια τα έφεραν έτσι ώστε ο 27χρονος Αυστροκροάτης χαφ να βρεθεί αντίπαλος της ΑΕΚ μόλις ενάμιση μήνα μετά την αποχώρησή του από τους κιτρινόμαυρους.

Το βράδυ της Τρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια ο «Λιούμπι» θα περπατήσει ξανά σε γνώριμα μέρη και ήδη δεν βλέπει την ώρα για να επιστρέψει ως αντίπαλος, όπως εξήγησε μιλώντας στο Gazzetta, πριν η αποστολή της ΛΑΣΚ πάρει το αεροπλάνο για την Ελλάδα.

«Ιδιαίτερο συναίσθημα να επιστρέφω ως αντίπαλος της ΑΕΚ»

«Πραγματικά ανυπομονώ που επιστρέφω. Η Αθήνα είναι μια ξεχωριστή πόλη και η Ελλάδα είναι μια χώρα με απίστευτο πάθος για το ποδόσφαιρο. Είχα πολλές ξεχωριστές στιγμές στην ΑΕΚ και κοιτάζοντας πίσω είμαι πολύ ευγνώμων για εκείνη την περίοδο. Ήταν μια σημαντική και καθοριστική εμπειρία για μένα και είναι κάτι που θυμάμαι με μεγάλη αγάπη. Φυσικά, είναι ιδιαίτερο το συναίσθημα να επιστρέφω ως αντίπαλος τόσο σύντομα μετά την αποχώρησή μου, αλλά ανυπομονώ πραγματικά για το παιχνίδι και για να δω ξανά πολλά γνώριμα πρόσωπα», τονίζει ο Λιούμπισιτς, ο οποίος θα τεθεί αντίπαλος με τους φίλους του, τον Λούκα Γιόβιτς, τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και τον Ντομαγκόι Βίντα.

«Χάρηκα πραγματικά πολύ όταν είδα την κλήρωση και ότι θα παίζαμε στην Αθήνα. Ανυπομονώ να τους ξαναδώ και να περάσω λίγο χρόνο μαζί τους. Δεν έχουμε μιλήσει τις τελευταίες ημέρες. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το ματς, για αυτά τα 90 λεπτά, μετράει μόνο το ποδόσφαιρο και η εμφάνιση. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στη ΛΑΣΚ και στο να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα να κάνει ένα καλό παιχνίδι. Φυσικά μετά το ματς θα χαρώ πολύ να τους δω και να τα πούμε», εξηγεί στο Gazzetta ο Αυστροκροάτης μέσος.

«Με αυτοπεποίθηση και θάρρος σε μια φανταστική ατμόσφαιρα»

Τι περιμένει όμως ο ίδιος από την πρεμιέρα της διοργάνωσης των αστεριών στη Νέα Φιλαδέλφεια; Το πάθος και η... τρέλα των οπαδών της ΑΕΚ είναι αυτό που του έχει μείνει γνωρίζοντας τις δυσκολίες μιας τόσο καυτής έδρας. «Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε μια πολύ ξεχωριστή ατμόσφαιρα στην Αθήνα. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα έχει απίστευτο πάθος και αυτό το νιώθεις αμέσως σε κάθε παιχνίδι. Οι οπαδοί είναι πολύ συναισθηματικά δεμένοι με την ομάδα τους και η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι πραγματικά φανταστική.

Για τη ΛΑΣΚ, θα είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή εμπειρία. Αλλά πιστεύω ότι για αυτές τις στιγμές παίζεις ποδόσφαιρο. Ένα γεμάτο γήπεδο με παθιασμένους και ίσως λίγο τρελούς οπαδούς και έναν αντίπαλο που παίρνει δύναμη από τη στήριξή τους. Παρόλα αυτά, δεν χρειάζεται να κρυφτούμε. Γνωρίζουμε την ποιότητά μας και ξέρουμε τη δύναμή μας. Αν μπορέσουμε να βγάλουμε αυτά τα στοιχεία στο γήπεδο παίζοντας με θάρρος, τότε θα έχουμε μια τεράστια ευκαιρία», υπογραμμίζει ο «Λιούμπι» και προσθέτει:

«Οι οπαδοί είναι απίστευτα παθιασμένοι και εκδηλωτικοί και μπορούν πραγματικά να δώσουν ώθηση στην ομάδα τους. Για εμάς, θα είναι σημαντικό να παραμείνουμε ψύχραιμοι, ειδικά στα πρώτα λεπτά, και να μην αφήσουμε την ατμόσφαιρα ή τα συναισθήματα του παιχνιδιού να μας επηρεάσουν. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο δικό μας παιχνίδι, να παίξουμε με αυτοπεποίθηση και θάρρος και να βεβαιωθούμε ότι κουβαλάμε τη δύναμή μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αν κάνουμε αυτά, πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

«Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που πήρα μεταγραφή στη ΛΑΣΚ»

Όσο για τους στόχους του με τη ΛΑΣΚ; Είναι καλό για εκείνον που συνεργάζεται με έναν προπονητή με τον οποίο είχε δουλέψει στο παρελθόν, κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πάρει την απόφαση για να συνεχίσει εκεί.

«Η LASK είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος στην Αυστρία και υπήρχαν πολλοί παράγοντες που με έκαναν να αποφασίσω να έρθω εδώ. Ένας από αυτούς ήταν σίγουρα ο προπονητής, ο Ντίντι Κίχμπαουερ. Με ξέρει καλά και γνωρίζω κι εγώ τι περιμένει από εμένα, συνεπώς ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στην απόφασή μου. Η ομάδα πέτυχε κάτι σπουδαίο κατακτώντας το νταμπλ την περσινή σεζόν.

Φέτος είναι σημαντικό για εμάς να χτίσουμε πάνω σε αυτές τις εμφανίσεις και πιστεύω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν. Προσωπικά θέλω να συνεισφέρω όσο το δυνατόν περισσότερο και να βοηθάω την ομάδα να παίρνει το μάξιμουμ από κάθε παιχνίδι. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και αυτή η προσέγγιση έχει λειτουργήσει καλά για εμάς ως τώρα».