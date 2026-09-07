Ο Δημήτρης Ράλλης βγήκε από την ευρωπαϊκή λίστα της Γιαγκελόνια και στην Πολωνία αναφέρουν ότι οδεύει προς δανεισμό.

Σε αντίθεση με τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο, δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Ράλλης στην πρεμιέρα του Europa League καθώς ο Άντριαν Σιεμιένιετς αποφάσισε να τον θυσιάσει από την ευρωπαϊκή λίστα προκειμένου να μπουν οι μεταγραφές της Γιαγκελόνια.

Ο 21χρονος φορ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από από τη Χέρενφεϊν αλλά δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί πλήρως στα νέα δεδομένα της Πολωνίας, έχοντας 31 παιχνίδια με απολογισμό 5 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ φέτος έχει δύο ολιγόλεπτες συμμετοχές στο πρωτάθλημα, με τον 34χρονο προπονητή να δείχνει ότι δεν είναι διατεθειμένος να του δώσει παραπάνω χρόνο.

Με τις εξελίξεις γύρω από την ευρωπαϊκή λίστα, ο Έλληνας επιθετικός φαίνεται πως οδεύει προς τον έξοδο από τους κατόχους του Σούπερ Καπ Πολωνίας με επικρατέστερο σενάριο τον δανεισμό του σε άλλη ομάδα προκειμένου να πάρει λεπτά συμμετοχής καθώς το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2028.

Σύμφωνα με τις πολωνικές πηγές, ουκ ολίγες ομάδες της χώρας έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του τόσο από την πρώτη (Ράκοβ, Πόγκον, Μότορ Λιούμπιν) όσο και από τη δεύτερη κατηγορία (Πολόνια Βαρσοβίας). Το μεταγραφικό παράθυρο στην Πολωνία κλείνει στις 10 Σεπτεμβρίου.