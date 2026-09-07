Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρουμανία, ο Λεβαδειακός προσπάθησε να φέρει στην Ελλάδα τον Οκτάβιαν Ποπέσκου, αλλά είδε την Στεάουα να του κλείνει την πόρτα.

Ο Λεβαδειακός ήθελε να ολοκληρώσει ακόμη μία σημαντική μεταγραφή, αφού έκανα κίνηση για να φέρει στην Ελλάδα τον Οκτάβιαν Ποπέσκου, που πριν από λίγα χρόνια θεωρούταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ρουμάνικου ποδοσφαίρου.

Είναι 23 ετών και αγωνίζεται κατά κύριο λόγο ως αριστερός εξτρέμ, όμως μπορεί να εκτελέσει και χρέη δεκαριού. Ανήκει στη Στεάουα Βουκουρεστίου από το καλοκαίρι του 2020, όταν εκείνη είχε δαπανήσει 200 χιλ. ευρώ για να τον πάρει από την AS Metropolitan και να τον προσθέσει στο ρόστερ της δεύτερης ομάδας της.

Τη σεζόν 2024-2025 έμεινε εκτός από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού κι έμεινε αρκετά πίσω. Πέρυσι, που επανήλθε, έκανε 41 συμμετοχές, παίζοντας για παραπάνω από 1.600 λεπτά, κατά τις οποίες σκόραρε δύο γκολ κι έδωσε τρεις ασίστ όντας μέλος του ροτέισον της ομάδας.

Ο Λεβαδειακός κατέθεσε πρόταση στους Ρουμάνους για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή ως δανεικό, όμως εκείνοι δεν πείστηκαν με αποτέλεσμα η προσπάθεια αυτή να ναυαγήσει. Σημειωτέον, το συμβόλαιό του με την Στεάουα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026.