Ο διεθνής μπακ αποχώρησε από το στάδιο με πατερίτσες, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμμα και απουσία 4 έως 6 εβδομάδων.

Αγωνία επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Δημήτρη Γιαννούλη, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο ακραίος αμυντικός του Δικεφάλου, ο οποίος αποχώρησε με φορείο και δάκρυα στα μάτια από τον αγωνιστικό χώρο μετά από ένα άσχημο πάτημα σε εντελώς «ανύποπτη» φάση, έφυγε τελικά από το ΟΑΚΑ χρησιμοποιώντας πατερίτσες.

Ο παίκτης αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (πιθανότατα αύριο), προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί.

Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα βαρύ διάστρεμμα. Εφόσον οι εξετάσεις επιβεβαιώσουν αυτή την πρόγνωση, το διάστημα της αποθεραπείας του υπολογίζεται στις 4 με 6 εβδομάδες.