Τι προβλέπει ο κανονισμός για τη φάση που ζητά πέναλτι ο ΠΑΟΚ: Θα μπορούσε να γυρίσει τη φάση πίσω αν υπήρχε φάουλ στον Κάνγκουα;

Όσα ορίζει ο κανονισμός του VAR σχετικά με τη φάση του 34ου λεπτού στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, αλλά και οι απόψεις των δύο προπονητών.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία σπουδαία νίκη το βράδυ της Κυριακής (06/09) στο ΟΑΚΑ κόντρα στον ΠΑΟΚ με 3-1 σ' έναν παιχνίδι που τα είχε όλα, γκολ, αποβολές, αμφισβητούμενες φάσεις. Από την τελευταία κατηγορία υπάρχει μία που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης και αφορά τη φάση του 34ου λεπτού, όταν ακόμα το ματς ήταν στο 1-0.

Στην συγκεκριμένη φάση ο «δικέφαλος του βορρά» διαμαρτύρεται για πέναλτι στο μαρκάρισμα του Φαν Ντρόνγκελεν πάνω στον Εντιαγέ, με τον Τσβάιερ να έχει καταλογίσει κόρνερ, θεωρώντας πως ο παίκτης των «πρασίνων» βρήκε τη μπάλα και το VAR να μην παρεμβαίνει και να μην το καλεί ούτε να δει τη φάση.

Από την πλευρά τους οι «πράσινοι» υποστηρίζουν ότι υπήρχε φάουλ στον Κάνγκουα στην αρχή της φάσης, το οποίο δεν δόθηκε, επομένως, ακόμη και αν η φάση έφτανε/έφτασε να τσεκαριστεί από το VAR, θα γυρνούσε πίσω και δεν θα μετρούσε η μονομαχία των Φαν Ντρόνγκελεν-Εντιαγέ, που έχει προκαλέσει όλη τη συζήτηση.

Επομένως, το όλο θέμα επικεντρώνεται στη φάση που προηγήθηκε της μονομαχίας των δύο ποδοσφαιριστών και όχι σ' αυτή καθ' αυτή. Τι ορίζει όμως το πρωτόκολλο του VAR για τις περιπτώσεις αυτές; Γιατί μιλάμε για μία φάση που έχει συμβεί 32 δευτερόλεπτα πίσω.

Σύμφωνα με αυτό, όταν ο VAR καλείται να εξετάσει μία φάση για να πάρει μία απόφαση αναφορικά με μία περίπτωση γκολ, πέναλτι ή κόκκινης κάρτας που έχει προέλθει από παρεμπόδιση προφανής ευκαιρίας για γκολ, τότε ο διαιτητής έχει τη δυνατότητα να επανεξετάσει όλη την επιθετική προσπάθεια που οδήγησε τελικά στο συμβάν που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αυτό είναι πιθανό να αφορά ακόμη και τη φάση που η ομάδα που επιτίθεται ανέκτησε την κατοχή της μπάλας σε κανονική ροή αγώνα.

Επομένως, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και από τη στιγμή που η φάση του Κάνγκουα είναι εκείνη που οι Θεσσαλονικείς κερδίζουν την κατοχή για να ξεκινήσουν την επίθεσή τους, θα ήταν μέσα στο πιθανό review που θα έκανε ο VAR, αν αποφάσιζε να παρέμβει.

Τι είπαν οι δύο προπονητές για τη φάση αυτή

Οι δύο προπονητές δεν θα μπορούσαν να μην ερωτηθούν για να αναπτύξουν την άποψή τους πάνω στην συγκεκριμένη φάση. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι χαρακτήρισε τον VAR «πρωταγωνιστή» της αναμέτρησης, χωρίς να παραγνωρίζει την πολύ καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού.

«Νομίζω πως υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Κάναμε κάποια λάθη, όπως για παράδειγμα στην κόκκινη κάρτα που άλλαξε το ματς. Ωστόσο είναι δύσκολο να αναλύσουμε παραπάνω ποδοσφαιρικά γιατί σήμερα ήταν πρωταγωνιστής το VAR.

Είναι ξεκάθαρο το πέναλτι στον Σερίφ στο πρώτο ημίχρονο. Μπορώ να καταλάβω ότι ο διαιτητής δεν το είδε, είναι πιθανό από εκεί που ήταν, αλλά υπάρχει το VAR. Αν δείτε τη φάση σε ριπλέι από πίσω, είναι παραπάνω από ξεκάθαρο. Είναι απίστευτο ότι δεν τον κάλεσαν. Λίγα λεπτά νωρίτερα, το VAR παρενέβη σε μία φάση που το κόρνερ μετατράπηκε σε άουτ σωστά. Γιατί δεν παρενέβη και στη φάση του Εντιαγέ, ο οποίος τσιμπάει τη μπάλα. Είμαστε εκτός Ευρώπης για ένα πέναλτι που δεν υπάρχει και σήμερα δεν δίνεται ένα καθαρό πέναλτι υπέρ μας. Είναι δύσκολες καταστάσεις να διαχειριστείς. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, γιατί διαχωρίζω τα δύο θέματα αυτά».

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ από την άλλη τόνισε πως πρόκειται για μία φάση που ήταν στο 50-50 και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να παρέμβει ο VAR.

«Είναι φάουλ του Κάνγκουα, αλλά ίσως είναι πολύ πίσω για να την εξετάσουν. Η φάση του Ρικ με τον Εντιαγέ είναι 50-50. Δεν είναι για να πας στο VAR είτε το έδινε είτε όχι, γιατί δεν πρόκειται για μία φάση που είναι καθαρή, άρα και ενεργοποιείται το πρωτόκολλο του VAR. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί θα είχαμε κερδίσει έτσι κι αλλιώς, γιατί θα είχαμε κερδίσει, αφού ήμασταν δύο και τρία επίπεδα καλύτεροι από τον αντίπαλό μας».